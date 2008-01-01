14 февраля в Даугавпилсе состоится премьера фильма «Klases salidojums - 2»

Новости Культура | 13 февраля 2020 | 18:30

14 февраля в кинотеатре «Silver Screen» в Даугавпилсе состоится премьера латвийского фильма «Слёт выпускников-2» («Klases salidojums - 2»), в которой примут участие представители творческой группы.

В первую часть фильма вошли виды Даугавпилса, и в продолжении наш город также показан как привлекательное и интересное место, которое стоит посетить.

Режиссер фильма – Андрейс Экис. В ролях: Айнарс Анчевскис, Имантс Страдс, Юрис Каукулис, Элза Гауя, Гинтс Гравелис, Дайга Гайсминя, Индра Бурковска и другие. Фильм на латышском языке с субтитрами на русском и английском языках. В фильме «Слёт выпускников-2» («Klases salidojums - 2») в новом звучании возродилась песня группы Dzelzs Vilks «Vai tev to vajag», которая попала в TOP15 «Музыкального банка» на Латвийском Радио-2 и была исполнена на церемонии награждения Музыкального банка в Даугавпилсе 1 февраля.

Немного о сюжете фильма: вторая часть «Слёта выпускников» повествует о трех друзьях, с которыми зрители познакомились в первой части фильма – Ниле, Томе и Андрисе. Их жизнь стала замечательной – Томс готовится к свадьбе и издал новый музыкальный альбом, Нил готовится к марафону и абсолютно доволен жизнью, а Андрис на расстоянии одного свидания от встречи с женщиной его жизни. Ребята решили устроить Тому мальчишник, на который приехал и их добрый друг Гунтарс. Всё резко изменилось - альбом Тома оказался провальным, свидание Андриса потерпело фиаско, а Нил узнал, что жена изменяла ему с Гунтаром. Но, до того, как Нил успел прояснить отношения с «другом», Гунтара хватил сердечный приступ. Теперь друзья должны успеть на похороны, организовать мальчишник для Тома и вовремя явиться на его свадьбу. Личные проблемы, дружба "не разлей вода" и абсолютная нехватка времени затягивает всю тройню в сумасшедшие приключения.

В начале 2019 года с целью популяризировать город Даугавпилсская городская дума объявила конкурс на софинансирование создания художественного фильма. Победителем конкурса стала SIA “Platforma”, чей фильм «Слёт выпускников-2» получил софинансирование в размере 50 тысяч евро.

Фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах во всей Латвии, а также в Великобритании и Ирландии.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы

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