Молодежный отдел посетили 5 теней

Новости Общество | 13 февраля 2020 | 18:26

12 февраля Молодежный отдел Даугавпилсской городской думы посетили 5 теней, которые познакомились с работниками отдела и их обязанностями.

День теней начался с презентации о работе Молодежного отдела, где им подробнее рассказали об организации мероприятий, волонтерской деятельности, Молодежном центре неформального образования, о программе летнего трудоустройства, лагерях, а так же о коммуникации с общественностью.

После ознакомления с работой Молодежного отдела, теням было предложено создать буклет, который, по мнению теней, содержит самую важную информацию для молодежи, так же тени предложили свой собственный дизайн буклета. Уже после удачной презентации своих буклетов тени обратились к специалистам Молодежного отдела, которых они выбрали. Специалисты познакомили молодежь со своими рабочими обязанностями, а после этого поручили им работу, которую сами делают каждый день, таким образом дали им возможность почувствовать себя в роли специалиста Молодежного отдела.

Старший специалист по молодежным делам Артём Пучинский рассказал о проектах и возможности волонтерской деятельности, старший специалист по молодежным делам Ольга Ефремова познакомила теней с программой трудоустройства для молодежи, старший специалист по молодежным делам Артур Попов объяснил теням принципы организации мероприятий, специалист по молодежным делам Катрина Паукшта пригласила теней в Молодежный центр неформального образования, чтобы познакомить молодежь с работой центра. Во время экскурсии тени узнали, какие общества находятся в центре и какие программы они реализуют.

Тени Молодежного отдела – ученики 6-12 классов Даугавпилсской 3 средней школы, Даугавпилской польской государственной гимназии им. Ю.Пилсудского, Даугавпилсской Центральной средней школы, Даугавпилсской технологической средней школы–лицея и средней школы Мальты.

В течение Дня теней молодежь поделилась своими, мыслями и идеями, рассказали, что для них сейчас интересно и актуально, а так же как они ежедневно коммуницируют со сверстниками. Большая часть теней отметили, что почти ничего не знают о Молодежном отделе, но сейчас тени познакомились с работой отдела и уже поделились своими идеями, которые в дальнейшем помогут привлечь молодежь.

В целом на День теней в Молодежный отдел Даугавпилсской городской думы записались 7 теней.

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