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Новости Общество | 13 февраля 2020 | 18:23
Началось общественное обсуждение территориального плана Даугавпилса
12 февраля на общественное обсуждение была передана 3-я редакция территориальной планировки Даугавпилса. Ознакомиться с проектом и подать свои предложения жители и организации могут до 4 марта этого года.
Территориальная планировка – это документ планирования долгосрочного развития территории самоуправления, в котором определены требования и правила использования и застройки территории, в том числе обозначено функциональное зонирование, общественная инфраструктура и многие другие моменты, важные для реализации различных планов и проектов.
Нынешнее планирование действует с 2006 года. С тех пор вступили в силу новые правила Кабинета министров, в связи с чем возникла необходимость пересмотреть главные и дополнительные виды использования территории города, которые в новой редакции станут более обширными: так, например, на территории малоэтажной застройки смогут располагаться офисные помещения, учреждения культуры и науки, здравоохранения, объекты туризма, а также другие учреждения. Эти, а также ряд других нововведений детально указаны в проекте планировки.
Во время обсуждения предыдущих редакций от жителей и организаций поступил ряд предложений, которые были учтены при разработке 3-й редакции. Одним из наиболее важных ограничений, включенных в актуальный план, является запрет на строительство, установку, размещение и использование на территории Даугавпилса установок, предназначенных для сжигания опасных и бытовых отходов, а также полученного из отходов топлива. Исключением являются установленные в законном порядке установки, которые уже работают, например, для нужд Даугавпилсской Региональной больницы: они не несут никакой опасности окружающей среде и населению, и смогут продолжать работу, не превышая дозволенных объемов и мощностей.
Решением городской думы в проект территориального плана включен также пункт, который существенно ограничит деятельность мест организации азартных игр на территории самоуправления. Это означает, что в будущем количество игровых залов значительно уменьшится, и они смогут находиться только в строго оговоренных местах, где не будут нарушать покой жителей.
24 февраля в 17.00 в конференц-зале Даугавпилсской думы (ул.Кр.Валдемара, 1) состоится собрание, на котором можно будет задать все интересующие вопросы.
С материалами третьей редакции территориального планирования города Даугавпилс во время общественного обсуждения можно ознакомиться на едином Государственном портале геопространственной информации geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis), на сайте Даугавпилсской городской думы (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/), а также по рабочим дням в Департаменте городского планирования и строительства ( ул.Райня, 28, Даугавпилс, 3-й этаж).
Предложения во время общественного обсуждения можно подавать на едином Государственном портале геопространственной информации geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis), а также в письменном виде в информационное бюро Даугавпилсской городской думы (ул.Кр.Валдемара 1, Даугавпилс) и в Департамент городского планирования и строительства ( ул.Райня, 28, Даугавпилс, 3-й этаж). Помимо этого, заверенные электронной подписью предложения можно присылать на э-почту: info@daugavpils.lv, ppdep@daugavpils.lv, birojs@rp.lv.
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