Звездные гости
22 февраля
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Адрианс, Ария, Ригонда, Адриана, Адрия / Геннадий, Изабелла
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Если бы вы располагали достаточным количеством времени, сегодняшний день был бы отличным моментом для всестороннего обсуждения какой-либо крупногабаритной проблемы. Впрочем, захочется - найдется и время.
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Новости Происшествия | 12 февраля 2020 | 20:34
В трагическом ДТП под Даугавпилсом погиб пассажир
В минувший вторник возле местечка Viļņi в волости Свентес Даугавпилсского края с проезжей части в кювет съехал автомобиль Mazda Premacy. По данным полиции, ДТП произошло около 12.00.
В результате аварии погиб пассажир. По делу начат уголовный процесс.
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