До конца недели ожидается сухая погода; в воскресенье — сильный ветер и дожди

Новости Латвия | 12 февраля 2020 | 20:20

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В ближайшие дни в Латвии будет сухая погода, но в воскресенье в балтийский регион придет новый большой атлантический циклон с сильными дождями и ветром, прогнозируют синоптики.

Вплоть до субботы днем столбик термометра не упадет ниже +1 и не поднимется выше +6. Ночью же в большинстве районов страны ожидается небольшой мороз. В пятницу и субботу на востоке страны будет до -3..- 5 градусов.

Осадков будет мало, но в некоторых местах возможен снег. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

В воскресенье в балтийский регион придет циклон со стороны Атлантического океана. Сильный юго-западный ветер принесе более теплый воздух — днем ​​и вечером в Курземе температура может подняться до +10 градусов. Кроме того, ожидается дождь, однако прогнозы относительно силы ветра различаются. Порывы на побережье Курземе, вероятно, будут не меньше 25 метров в секунду. Впрочем, возможен и более сильный ветер.

Британская метеорологическая служба назвала новый шторм «Деннис». В субботу он обрушится на Западную Европу, но, скорее всего, будет слабее, чем на прошлой неделе.

LSM

