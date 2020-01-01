Ушли в мир иной...

Новости Общество | 12 февраля 2020 | 20:07

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С 5 по 11 февраля 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 17 справок о смерти.

В мир иной ушли:

Balakina Olga (25.06.1923 - 07.02.2020)

Bertulīte Rene (25.08.1947 - 04.02.2020)

Čehovs Pjotrs (12.07.1955 - 05.02.2020)

Dubovska Regīna (09.10.1936 - 06.02.2020)

Ivanovs Aleksandrs (08.02.1958 - 06.02.2020)

Jefimova Regīna (03.10.1936 - 11.02.2020)

Juhno Zina (07.11.1947 - 04.02.2020)

Jurenko Mihails (03.05.1947 - 04.02.2020)

Marcinkevičs Vladimirs (09.01.1968 - 11.02.2020)

Matvejeva Tatjana (14.04.1965 - 04.02.2020)

Ņikitina Marija (03.03.1940 - 05.02.2020)

Petkevičs Staņislavs (16.07.1951 - 31.01.2020)

Rutkovskis Pāvels (03.07.1980 - 06.02.2020)

Semjonovs Dmitrijs (10.07.1974 - 30.01.2020)

Titova Anna (15.12.1929 - 05.02.2020)

Trafimovs Jurijs (10.10.1960 - 07.02.2020)

Vanags Alberts (20.12.1931 - 06.02.2020).



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