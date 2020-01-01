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Новости Общество | 12 февраля 2020 | 20:07
Ушли в мир иной...
С 5 по 11 февраля 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 17 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Balakina Olga (25.06.1923 - 07.02.2020)
Bertulīte Rene (25.08.1947 - 04.02.2020)
Čehovs Pjotrs (12.07.1955 - 05.02.2020)
Dubovska Regīna (09.10.1936 - 06.02.2020)
Ivanovs Aleksandrs (08.02.1958 - 06.02.2020)
Jefimova Regīna (03.10.1936 - 11.02.2020)
Juhno Zina (07.11.1947 - 04.02.2020)
Jurenko Mihails (03.05.1947 - 04.02.2020)
Marcinkevičs Vladimirs (09.01.1968 - 11.02.2020)
Matvejeva Tatjana (14.04.1965 - 04.02.2020)
Ņikitina Marija (03.03.1940 - 05.02.2020)
Petkevičs Staņislavs (16.07.1951 - 31.01.2020)
Rutkovskis Pāvels (03.07.1980 - 06.02.2020)
Semjonovs Dmitrijs (10.07.1974 - 30.01.2020)
Titova Anna (15.12.1929 - 05.02.2020)
Trafimovs Jurijs (10.10.1960 - 07.02.2020)
Vanags Alberts (20.12.1931 - 06.02.2020).
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