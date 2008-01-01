Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 11 февраля 2020 | 23:07

На 11 февраля 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- администратор безопасности информационных систем;

- администратор гостиницы;

- арт-терапевт;

- архитектор;

- аудиолог;

- бармен;

- бетонщики;

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель транспортных средств для перевозки опасных грузов;

- врачи;

- газосварщики;

- главный налоговый инспектор;

- грузчики;

- дамские парикмахеры;

- директор автосервиса;

- дошкольная медсестра;

- дояры;

- жестянщики;

- животновод (Абелишки, Медумская волость);

- забойщик крупного рогатого скота;

- инвентаризатор леса;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер-строитель;

- инженер-электрик;

- инженеры-электронщики (работа в Ливанах);

- инспектор муниципальной полиции;

- испытатель (металлообработка / машиностроение); ;

- каменщики;

- коммерческий директор;

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- коптильщик мяса;

- кровельщик;

- кухонный работник;

- ландшафтный архитектор;

- логопеды;

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер швейного производства;

- медсестры;

- менеджер по продажам;

- механик в цех;

- механик электромеханического оборудования;

- младший полицейский муниципальной полиции;

- мойщик оборудования;

- монтажник жалюзи;

- монтажник строительных конструкций;

- монтёр систем низкого напряжения;

- мужские парикмахеры;

- мясники (работа в Германии);

- нормировщик;

- опекун/ сиделка;

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- оператор механизированного доения (Свентская волость);

- оператор по обслуживанию клиентов;

- оператор по приготовлению волокна (работа в Ливанах);

- оператор покраски металла (работа в Риге);

- оператор резки;

- операторы ввода данных;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- операторы пескоструйного оборудования;

- отделочники;

- официант;

- педагоги/ школьные психологи;

- пекарь;

- переводчик (немецкий язык);

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник повара;

- портной;

- продавцы-консультанты;

- проектировщики;

- производитель мясных продуктов;

- психологи;

- ремонтные рабочии;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководитель проекта;

- сантехники;

- сварщики;

- сельскохозяйственные рабочие;

- секретарь;

- секретарь-делопроизводитель;

- скотники;

- слесари;

- слесарь-монтажник (командировки в Западную Европу);

- слесарь-ремонтник подвижного состава;

- слесарь-сантехник;

- советник руководителя;

- сортировщик;

- социальный работник;

- специальный педагог;

- специалист по бизнесу;

- специалист по закупкам;

- специалист по логистике;

- специалист по маникюру;

- специалист по охране окружающей среды;

- специалист по системам управления качеством (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- стоматолог;

- строители;

- строительный бригадир;

- таксист;

- телятник (Аужгуляни, Ликсненская волость);

- тестер информационных систем;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- токари;

- торговый агент;

- трактористы;

- тюремный охранник;

- установщик систем кондиционирования и охлаждения;

- установщик системы вентиляции;

- учитель домоводства (Силенская основная школа);

- учитель информатики (Силенская основная школа);

- учитель-логопед;

- учитель музыки (дошкольный);

- учителя дошкольного образования;

- физиотерапевты;

- финансовые аналитики;

- фрезерный оператор (ЧПУ);

- хозяйственник (Ликсна);

- швеи;

- штукатуры;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65430144, 28379646.



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