Захватывающие и познавательные экскурсии для школьников в Даугавпилсской крепости

Новости Общество | 11 февраля 2020 | 17:57

Даугавпилсская крепость является уникальным культурно-историческим памятником архитектуры государственного значения, который в наши дни является одним из самых популярных достопримечательностей и конечным пунктом экскурсий на территории Латгалии.

Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости приглашает учителей и учеников пополнить свои знания, а также узнать кое-что новое о Даугавпилсской крепости, участвуя в захватывающих и познавательных экскурсиях в сопровождении гида.

Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости предлагает несколько видов экскурсий по крепости. Специально для школьников разработана 1.5 часовая экскурсия «Познай Даугавпилсскую крепость!», во время которой можно будет услышать рассказ об истории крепости, сложить мозаику крепости, осмотреть историческую экспозицию и бывшее водоподъемное здание, взобраться по старинной лестнице до резервуара для воды, выполнять различные практические задания. Кроме того, в Николаевских воротах можно услышать «голос прошлого», общаясь через шандорные пазы. Также можно узнать длину деревянного моста у Николаевских ворот, используя собственные шаги. В свою очередь, в кордегардии 1-го набережного люнета можно осмотреть объёмный макет крепости, в пороховом погребе пострелять из воздушной пушки, увидеть старейшее каменное здание Даугавпилса – иезуитский коллегиум и отправиться в познавательное путешествие по Комендантскому саду и жилому кварталу крепости.

Школьникам будет предложена и 45-минутная экскурсия, во время которой предстоит краткий экскурс в историю крепости, осмотр бывшего водоподъемного здания и исторической экспозиции, прогулка по защитному валу крепости, осмотр исторических Николаевских ворот и сторожевого помещения. Участники экскурсии увидят самый популярный объект среды крепости – «Призрак крепости», который является любимым местом для селфи и фотосетов.

Любой желающий может заказать тематическую экскурсию «Я всего лишь солдат…» (1.5 часа), которая посвящена истории 4-й Земгальской дивизии армии Латвия в крепости (1920-1940) и повседневной жизни армии, а также тематическую экскурсию («Советский период в жизни крепости» (1.5 часа), во время которой можно узнать о цитадели крепости в советский период и о жизни курсантов и преподавателей Даугавпилсского военного авиационного инженерного училища.

Экскурсии можно заказать на латышском, русском и английском языках.

В наши дни крепость переживает стремительное развитие и становится более популярным объектом как для туристических групп, так и для индивидуальных путешественников. Экскурсия по Даугавпилсской крепости может стать отличным способом, как разнообразить привычные уроки истории, а также узнать крепость немного с другой стороны.

Цены на экскурсии: https://ej.uz/ekskursijas_cietoksnis

Экскурсии можно заказать в Центре культуры и информации Даугавпилсской крепости (ул. Николая 5, +371 654 24043, +371 28686331, cietoksnis@daugavpils.lv) или в туристическом информационном центре Даугавпилса (ул. Ригас 22а, +371 654 22818, +371 2644810, turisms@daugavpils.lv)

Информацию подготовила:

Сандра Мисюне

Специалист по обслуживанию клиентов

Центра культуры и информации Даугавпилсской крепости

Тел.: +371 65424043; +371 28686331

е-mail: cietoksnis@daugavpils.lv

sandra.misjune@daugavpils.lv

Web: www.daugavpilscietoksnis.lv

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