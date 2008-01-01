В Даугавпилсской думе состоялась очередная пресс-конференция

Новости Политика | 11 февраля 2020 | 17:55

С представителями прессы встретились председатель Думы Андрей Элксниньш, первый заместитель председателя Янис Лачплесис, заместители председателя Янис Дукшинский и Игорь Прелатов.

Представители СМИ интересовались результатами встречи с министром сообщения Талисом Линкайтсом, который 10 февраля посетил Даугавпилс и познакомился с проектами модернизации, реализованными предприятием «Daugavpils satiksme». Задавались вопросы о дальнейшем развитии предприятия и закупке новых автобусов. Журналисты интересовались также планами развития района Стропы, тарифом на теплоэнергию и участием Даугавпилсской думы в «Дне теней», который пройдет 12 февраля.

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