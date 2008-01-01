Дипломы британских вузов придется подтверждать в Латвии

Новости Латвия | 11 февраля 2020 | 17:53

После выхода Великобритании из Евросоюза встал вопрос о признании в Латвии дипломов о высшем образовании, полученных в Соединенном Королевстве. Этот вопрос обсуждался на заседании подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и инновациям, сообщает Латвийское радио 4. Особых изменений в этой сфере не предвидится, но возможны нюансы для представителей ряда профессий.

Каждый год часть молодых людей решают учиться за рубежом, а не дома, свидетельствуют данные Министерства образования. Соответственно, ежегодно растет и число выданных за рубежом дипломов — и все больше латвийцев просят признать выданный в другом государстве документ об образовании. Однако как быть теперь, после Brexit? Признавать ли нашей стране полученный в Великобритании диплом о высшем образовании?

Как отмечает глава подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и инновациям Илмар Дуритис, признание дипломов о высшем образовании во всем Евросоюзе происходит по единому образцу. По мнению Министерства образования и науки, после выхода Великобритании из ЕС эта система существенно не должна измениться. Поэтому те граждане Латвии, которые сейчас учатся в этой стране и потом вернутся домой, должны будут пройти процесс признания диплома точно так же, как это и было до сих пор, поясняет Дуритис.

«Центр академической информации проверяет, отвечает ли полученный диплом требованиям Евросоюза и Латвии в том числе. Получено ли соответствующее количество кредитных пунктов, выдан ли этот диплом официально, нет ли там подделок и так далее. После прохождения этого, в сущности, формального контроля полученное в другой стране ЕС высшее образование считается признанным в нашей стране. Так что, я думаю, каких-то существенных изменений здесь не будет. Ну, сегодня это выясним на заседании нашей подкомиссии».

Но, по словам Илмара Дуритиса, еще и второй аспект, который является очень важным. Речь идет о так называемых регламентированных профессиях. К таким профессиям, как, например, строитель, архитектор и врач, медсестра, предъявляют более жесткие требования: от их действий зависит безопасность и здоровье населения.

«И есть специальная директива Евросоюза о признании качества регламентированных профессий. Сейчас Великобритания вышла из ЕС и идет годичный переходный период. Но нам нужно выяснить, какую работу должна проделать Латвия, чтобы мы смогли в какой-то облегченной форме и в будущем признавать, скажем, полученную в Великобритании квалификацию врача. И в этом вопросе пока нет ясности. У нас недостаточно ни врачей, ни медсестер и нам надо думать, каким способом признать их профессиональную пригодность как можно более упрощенным способом», — отметил Дуритис.

Об этой же проблеме говорит и Инесе Стуре, старший эксперт и координатор признания профессиональной квалификации Министерства образования. Как она отмечает, после окончания переходного периода по выходу Великобритании из ЕС директива о признании профессиональной квалификации больше не будет относиться к этой стране не будет относиться. И это касается, как тех, кто получил высшее образование в этой стране и вернулся работать в Латвию, так и наоборот, — получил образование здесь, но поехал работать в Великобританию.

«В Латвии будут некоторые изменения по признанию полученной в Великобритании профессиональной квалификации. На данный момент в некоторых так называемых секторальных профессиях, например, врач, медсестра, ветеринар, акушер, фармацевт, архитектор, признание квалификации происходит автоматически, так требования к ним согласованы во всей Европе. А вот после брексита мы не можем знать, будет ли полученная в Великобритании квалификация соответствовать требованиям, установленным в европейской директиве. Поэтому процесс признания эту квалификацию будет оценивать дольше и тщательнее. Но ясно, что для всех признание квалификации будет обеспечено».

Как напоминает Инесе Стуре, те, кто хотят, чтобы их профессиональную квалификацию признали по прежней, упрощенной схеме, стоит поспешить и сделать это до 31 декабря этого года, пока действует переходный период. По мнению главы Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце, пока для волнения нет причин, потому что пока ничего не меняется, и до конца года выданные в Великобритании дипломы признаются по прежней системе:

«Мы будем признавать эти дипломы как дипломы третьих стран. Потому что для стран Евросоюза существует упрощенная процедура признания дипломов и сертификатов. Хочу сказать, мы сейчас вырабатываем изменения в законодательстве, чтобы легче было признать те дипломы, которые наши коллеги получили в Великобритании, например, в Австралии, Японии, Соединенных Штатах, Канаде — там, где, как мы знаем, медицина на хорошем уровне и где нет проблем».

По словам главы Латвийского общества врачей, дипломы медработников признаются в соответствии с международным списком медицинских вузов, подтвержденным Всемирной организацией здравоохранения и программа обучения в которых соответствует международным стандартам. И поэтому если какой-либо британский вуз или колледж находятся в этом списке, то признать их диплом гораздо легче.

«Может немного посложнее быть с признанием сертификатов. Или лицензий медработников, которые работали в Великобритании. Но и над этим вопросом мы в течение этого года будем работать», — сказала Айзсилниеце.

LSM

