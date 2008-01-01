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В Даугавпилс с "Ревизором" едет Национальный купаловкий театр Беларуси!

В конце 2019 года достигнуто соглашение о сотрудничестве между Даугавпилсск ...

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Новости Латвия | 11 февраля 2020 | 17:51

Вторник, 11 февраля: погода улучшится

Во вторник в Латвии ожидается меньше осадков, а из-за облаков будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.

Днем во многих районах пройдет кратковременный дождь, местами также ожидается снег и град.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, скорость порывов которого на побережье будет составлять до 18 метров в секунду.

Температура воздуха составит +1..+5 градусов.

В Риге во вторник ожидается кратковременный дождь, количество облаков временами будет уменьшаться. Скорость порывов юго-западного ветра не будет превышать 12 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет +2..+5 градусов.

LSM
 

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