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Новости Культура | 10 февраля 2020 | 17:32

В Даугавпилсе будет представлена коллекция традиционных шляп и головных уборов с четырех континентов

14 февраля в 15.00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее состоится открытие выставки шляп и головных уборов “Мир шляпы” из коллекций Всемирного музея шляп.

Музей “Мир шляпы” в Риге работает более 5 лет. Это единственный музей в мире, в котором собраны более чем 300 традиционных шляп и головных уборов из разных стран мира. Основатель коллекции музея “Мир шляпы” - ученый и путешественник Кирилл Бабаев из России. Изучая разные языки, Кирилл Бабаев путешествовал по всему миру и из каждой страны привозил местные шляпы. Коллекция стала настолько большой, что возникла идея открыть музей. Так как ему особенно понравилось в Латвии, музей был открыт в Риге.

Благодаря успешному сотрудничеству в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее будут представлены 50 уникальных традиционных шляп и головных уборов с четырех континентов. У посетителей будет возможность увидеть традиционные латышские народные венки для девочек, старинную русскую „сороку”, украинский “очипок”, антикварный головной убор невесты из Афганистана, корону шамана из Вьетнама и даже головной убор воина с острова Пасхи, украшенный перьями экзотических птиц.

Посетители выставки смогут совершить кругосветное путешествие и окунуться в атмосферу различных культур. У каждого представленного предмета есть своя история, связанная с культурой, ритуалами и традициями разных народов.

Открытие выставки традиционных шляп и головных уборов “Мир шляпы” состоится 14 февраля в 15.00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее. Выставка открыта до 22 апреля.

 

Гунта Лочмеле

Даугавпилсский краеведческий

и художественный музей

gunta.locmele@daugavpils.lv

т.: 20203713; 26114003

www.dnmm.lv

Daugavpils
 

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