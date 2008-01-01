На Рождество не стоит ждать снежную погоду

Новости Латвия | 15 декабря 2019 | 19:39

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Во время рождественских праздников погода в Латвии будет скорее осенней, гласят прогнозы Global Forecast System и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

В ближайшие дни самая теплая погода ожидается в среду, 18 декабря, когда температура воздуха поднимется до +5..+9 градусов. В течение следующих двух недель температура как ночью, так и днем будет преимущественно держаться выше нуля. Небольшой мороз возможен только около 20 декабря и после рождественских праздников.

Ожидаются частые осадки, однако в основном дождь, а не снег. На дорогах местами возможно обледенение. Ветер с переменной силой будет дуть с юга и запада.

Последние прогнозы погоды показывают, что нигде в Латвии во время рождественских праздников не ожидается образования устойчивого снежного покрывала. Хотя снегопады вероятны, особенно в Видземе и Латгалии.

С 1961 года снега на Рождество по всей Латвии не было только в 1974, 2006, 2013, 2015 и 2016 годах. В свою очередь в 1971, 1972, 2007 и 2011 годах снежный покров образовывался только в отдельных районах страны, а его толщина не достигла даже одного сантиметра, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В прошлом году на Рождество выпало наибольшее количество снега с 2012 года — толщина снежного покрова в стране достигла 18 сантиметров.

LSM

