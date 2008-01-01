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Новости Латвия | 14 декабря 2019 | 19:47
Зима и грядущая весна будут теплее, чем обычно
Не только в зимние месяцы, но и весной 2020 года средняя температура воздуха в странах Балтии превысит норму, гласят прогнозы программы Европейского союза Copernicus, сообщает ЛЕТА.
Прогноз Copernicus на эту зиму неизменен - она будет более теплой и более дождливой, чем обычно. Новейшие прогнозы на январь и февраль также гласят, что средняя температура в Латвии сохранится на уровне выше нормы, то есть показателя 1981-2010 годов. Однако вероятность периодов понижения температуры воздуха в последующие зимние месяцы будет выше, чем в декабре.
Будут доминировать циклоны, поэтому ожидаются частые дожди. Начало весны также обещает быть более дождливым, чем обычно, однако нехватка снега и усиление антициклонов могут привести к засушливой погоде во второй половине весны и летом.
Прогноз, подготовленный Литовской гидрометеорологической службой, гласит, что в ближайшие две недели средняя температура воздуха не упадет ниже нуля, а в первой половине января все-таки ожидается похолодание, однако больших морозов не предвидится. Количество осадков в течение ближайших четырех недель ожидается на уровне близком к многолетнему среднему показателю.
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