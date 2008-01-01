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Сегодня всякое изменение будет к лучшему. Не то, чтобы все было настолько плохо, что от перемены ситуации можно было бы только выиграть, просто нынче - удачный в этом отношении день. Можно, к примеру, сходить в парикмахерскую и нимало при этом не беспокоиться о результате сего смелого решения.
Источник: ignio.com
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Лучшей рок-группой Даугавпилса признана “Outtcore”
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Новости Культура | 13 декабря 2019 | 21:43
Лучшей рок-группой Даугавпилса признана “Outtcore”
6-ого декабря прошло ежегодное мероприятие “Рок марафон 2019”, которое организует Молодежный отдел при поддержке организации “M&Y”.
В борьбе за титул лучшей рок-группы города приняли участие 5 групп из Даугавпилса, выступление которых оценивало жюри: Виктор Леонович, Владимир Дроздовский, Гунита Ванага, Генрик Барковский, Максим Попов и Айгар Зейза.
По итогам жюри:
1 место – рок-группа “Outtcore”;
2 место – рок-группа “Hardweld”;
3 место – рок-группа “Greedy For Stage”.
Благодарность за участие в конкурсе получили рок-группы “Pyjama” и “Radio is Dead”.
Участники рок марафона были награждены в 5 номинациях:
Лучший гитарист – Дмитрий Васильев (“Outtcore”);
Лучший бас-гитарист – Сандис Промс (“Outtcore”);
Лучший барабанщик – Алексей Григорьев (“Hardweld”);
Лучший вокалист – Владислав Васильев (“Pyjama”);
Зрительская симпатия – рок-группа “Greedy For Stage”.
Специально для рок марафона выступала рок-группа из Риги – “Lishnij Udar”.
Daugavpils.lv
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