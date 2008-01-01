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Новости Культура | 13 декабря 2019 | 21:38

Музей шмаковки приглашает поучаствовать в квесте “Reiz Šmak.OFF.kas muzejā”

Пресс-фото

20 декабря с 15:00 до 18:00 экспозиция «Музей шмаковки» вместе с “Escape Room Daugavpils” организует квест “Reiz Šmak.OFF.kas muzejā”.

Во время квеста команды смогут узнать историю изготовления шмаковки – кулинарного наследия региона Латгале, историю создания экспозиции, познать в интерактивном виде рождественские традиции Латгале.

Квест – это командная игра. Участникам придется пройти все точки и в течение 30 - 40 минут дойти до финиша. Участники должны быть готовыми к тому, что во время квеста могут быть и немного пугающие моменты.

Подать заявку на квест можно электронно до 19 декабря (12:00), заполнив форму заявки по ссылке: https://ej.uz/vacg. Приём заявок может быть закрыт досрочно, если будет достигнуто максимальное количество участников – 50.

В заявке нужно указать название команды, количество участников, имя, фамилия и возраст участников, а также желаемое время игры. Число участников квеста в командах ограничено – 4 -5 человек. Участие в квесте от 18 лет, лица от 13 до 18 лет могут участвовать в сопровождении взрослых.

Обладатели первых трех мест получат награды от музея шмаковки и Escape Room Daugavpils.

Заявки без контактного телефона не принимаются!

Участие в квесте бесплатное.

Больше информации об участии в квесте по телефону 26409262 (Виктор) или написав на электронную почту info@smakovka.lv.

Для целей публичности во время мероприятия будет произведена съёмка и фотографирование.

Daugavpils.lv

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