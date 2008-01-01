Прогноз синоптиков на выходные: сильный ветер, дождь и плюсовая температура

Новости Латвия | 13 декабря 2019 | 21:20

Пресс-фото Пресс-фото

В конце этой и начале будущей недели температура воздуха в Латвии немного повысится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System, сообщает ЛЕТА.

По всей стране ожидаются дожди, возможен снег. В субботу будет дуть порывистый южный, юго-восточный ветер, а в ночь на понедельник на побережье порывы юго-западного ветра могут достичь 25 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +3..+8 градусов, ночью также будет плюсовая температура.

С четверга, 19 декабря, вновь станет прохладнее. В конце следующей недели ожидается антициклон с понижением температуры.

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