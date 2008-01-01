Даугавпилс решил, что в городе мусоросжигательных заводов не будет

Новости Экономика | 13 декабря 2019 | 20:46

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Идея строительства завода по сжиганию мусора в даугавпилсском микрорайоне Химии обсуждалась в 2018 году. По итогам опроса больше половины горожан были против. В итоге вначале 2019 года городская дума отказалась от проекта — и внесла соответствующие поправки в территориальный план, сообщает Латвийское радио-4.

Необходимость изменить территориальный план Даугавпилса, чтобы в границах города не строили мусоросжигательный завод, объяснил председатель самоуправления Андрей Элксниньш («Согласие»):

«Предыдущие решения не означают, что сегодня либо завтра кто-то из частных коммерсантов не может прийти в самоуправление и заявить идею о реализации такого проекта. С такой идеей в самоуправление обратилась компания «Фортум», которая планировала реализацию личного проекта по мусоросжигательного завода».

Идея строительства такого завода с привлечением европейских денег появилась в 2016 году. Хотели строить в микрорайоне Химии, но летом 2018 года больше половины горожан высказались против объекта, а в январе этого года отказались от проекта — но этого мало, считает Элксниньш:

«Когда мы сами принимаем решения на заседаниях думы, то мы можем контролировать закрытие этого проекта, но когда частные компании хотят его реализовывать, тогда необходимо ограничение в территориальном планировании города. Сегодняшнее решение об этом говорит, что впредь — с появлением запрета на такого рода деятельность — на территории самоуправления не сможет реализовать такой проект ни самоуправление, ни частный предприниматель».

Заместитель председателя городской думы Даугавпилса Янис Лачплесис отмечает, что завод можно построить, но только за границами самоуправления:

«Это значит, что если кто-то захочет заниматься такими проектами, то ему надо потратиться и построить за пределами города. Найти место, где он будет не наносить ущерб окружающей среде, и провести трассу для города — 8-10 километров. Это не проблема для таких проектов. А для думы вопрос закроется, потому что финансирование таких проектов с повестки дня в Евросоюзе уйдёт. Вряд ли будут программы, по которым можно получить софинансирование на такие проекты. Европа меняет отношение к экологии — и это один из критериев».

Разногласий среди депутатов не было. Но заместитель председателя городской думы Даугавпилса Игорь Прелатов считает, что такие заводы нужны в каждом регионе страны — при условии, что необходимо увеличить финансирование на строительство, чтобы гарантировать безопасность. И этим должно заняться государство.

«Для логистики и дальнейшего развития такой завод необходимо строить вблизи полигона «Циниши» в Демене. В глобальном масштабе и в связи с территориальной реформой это могло бы дать именно латгальскому региону ещё одну возможность развития», — отметил он.

Прелатов не исключает возможности строительства мусоросжигательного завода в будущем, но только не в черте Даугавпилса. Упомянутый мусорный полигон «Циниши» находится в Даугавпилсском крае в 20 километрах от города.

«Как только появится возможность. Первый звонок — государство будет финансировать такого рода проекты, и мы будем видеть, что это реально финансирование на стоящий, качественный проект, который в дальнейшем позволит удержать тариф. А во-вторых,— отсортированный бытовой мусор будет сжигаться и использоваться вторично», — добавил Прелатов.

Мусоросжигательный завод в Даугавпилсе планировали строить на улице Менделеева, 13А, на котором сжигалось бы до 20 000 тонн отходов в год. Идею завода курировала компания AADSO, сортирующее мусор на полигоне «Циниши». Доли капитала AADSO принадлежат самоуправлениям Южной Латгалии.

Проект строительства заводов по сжиганию переработанного мусора в Латвии поддерживали в Министерстве по охране окружающей окружающей среды и региональному развитию.

Необходимо пересмотреть латвийскую позицию по поводу строительства заводов, получающих энергию от сжигания мусора. Такой призыв в январе в открытом письме к Минсреды и депутатам Сейма сформулировали общественные организации Zaļā brīvība и Zero Waste Latvija, сообщает Латвийское радио-4.

LSM

