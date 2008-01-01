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Новости Латвия | 12 декабря 2019 | 21:15

Синоптики рассказали, ждать ли зимы до Рождества

D-fakti.lv

В следующие десять дней температура воздуха в Латвии редко будет опускаться ниже нуля, и дожди ожидаются чаще, чем снегопады, прогнозирует Global Forecast System.

Небольшие осадки возможны почти ежедневно, будет ветрено и пасмурно. Температура воздуха составит от -3 до +7 градусов.

На Рождество прогнозируются и дождь, и снег, температура воздуха будет близка к нулю.

TVnet.lv

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