Издан календарь с видами Даугавпилса

Новости Общество | 12 декабря 2019 | 20:23

В Даугавпилсе вышел календарь на 2020 год. Красочный календарь с видами города издан Даугавпилсской городской думой. Авторы фотографий – известные в Даугавпилсе и Латвии фотографы: Андрей Емельянов, Светлана Покуле, Иварс Утинанс, Валдис Скудре, Юлия Сивашова. Доступны два вида календарей – настенный и меньшего размера настольный.

Календари будут использованы Даугавпилсской городской думой для презентационных целей, но их также можно приобрести в Даугавпилсском туристическом информационном центре, который расположен в Доме единства по адресу: улица Ригас, 22а. Цена большого настенного календаря составляет 4,95 EUR, настольного - 2,97 EUR.

Даугавпилсский туристический информационный центр открыт каждый день с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья. В туристическом информационном центре можно получить бесплатную информацию о туристических объектах Даугавпилса и Даугавпилсского края; карты, путеводители, брошюры, информативные материалы о туристических направлениях Латвии и Литвы. В центре можно заказать обзорные экскурсии по Даугавпилсу, экскурсии по Даугавпилсской крепости и в Музее шмаковки, тематические экскурсии, узнать о мероприятиях, а также приобрести сувениры.

Информация подготовлена:

Агентством развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления

Тел.: +371 65422818; +371 26444810

Эл. почта: turisms@daugavpils.lv

Web: www.visitdaugavpils.lv

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