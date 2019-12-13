В библиотеке откроется выставка елочных игрушек

Новости Культура | 12 декабря 2019 | 20:17

18 декабря в 16:00 в секторе Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) состоится открытие выставки елочных украшений.

Декор для праздничной елки в библиотеке уже третий год подряд создают учителя визуального искусства и домоводства из разных даугавпилсских школ. В этом году источником вдохновения послужил символ наступающего Нового года – Белая Крыса.

В создании украшений для праздничной елки в библиотеке участвовал 21 учитель домоводства и визуального искусства из разных образовательных учреждений города. В общей сложности представлены двенадцать школ. Для изготовления игрушек использованы очень разные материалы – от пряжи, ткани, бумаги и дерева до проволоки, палочек и даже конфет. Представлено несколько техник – фетр, шитье, вязание спицами и крючком, наматывание, печать и другие. Большая часть работ выполнена в белых и серых тонах. В каждом из 37 экспонатов узнается символ наступающего 2020 года – крыса или мышь. На ветвях елки расположились как обычные сельские мышки, так и элегантные горожанки. Каждая отображает определенные эмоции, интересы и род занятия.

Выставка елочных украшений доступна в секторе Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки с 10 декабря по 14 января. Торжественное открытие выставки состоится 18 декабря в 16:00. В завершении мероприятия желающие смогут принять участие в творческой мастерской по изготовлению елочных украшений в технике макраме под руководством учителем домовладения Даугавпилсской 3-й средней школы Елены Салогуб.

Выставка организована методическим объединением учителей домоводства и визуального искусства Даугавпилсского городского управления образования в сотрудничестве с Латгальской Центральной библиотекой.

В целях информирования общественности во время мероприятия может проводиться фото- и видеосъемка.

Информацию подготовила:

Руководитель отдела по связям с общественностью ЛЦБ

Инга Геджуне

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