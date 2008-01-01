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Новости Общество | 12 декабря 2019 | 20:09

C 1 января поменяется название Русской средней школы-лицея

12 декабря на заседании Думы депутаты приняли решение о смене названия Даугавпилсской средней школы-лицея. С 1 января 2020 года учебное заведение будет называться Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей.

Директор лицея Ирина Паура пояснила, что такое решение приято коллегиально на заседании совета школы. Цель – соответствовать современным требованиям и желаниям учеников. Уже сейчас школа использует в учебном процессе современные методы, технологии и технику, выпускники часто выбирают профессию врача, инженера, программиста, финансиста. Молодые люди нашего города целенаправленно выбирают именно эту школу. В школе определены приоритеты и новые направления развития, и название должно им соответствовать. Смена названия школы не означает, что будут ликвидированы какие-либо образовательные программы. Лицей продолжит осуществлять программы обучения нацменьшинств согласно Закону об образовании.

Отдел Общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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