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Сегодня всякое изменение будет к лучшему. Не то, чтобы все было настолько плохо, что от перемены ситуации можно было бы только выиграть, просто нынче - удачный в этом отношении день. Можно, к примеру, сходить в парикмахерскую и нимало при этом не беспокоиться о результате сего смелого решения.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 12 декабря 2019 | 20:09
C 1 января поменяется название Русской средней школы-лицея
12 декабря на заседании Думы депутаты приняли решение о смене названия Даугавпилсской средней школы-лицея. С 1 января 2020 года учебное заведение будет называться Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей.
Директор лицея Ирина Паура пояснила, что такое решение приято коллегиально на заседании совета школы. Цель – соответствовать современным требованиям и желаниям учеников. Уже сейчас школа использует в учебном процессе современные методы, технологии и технику, выпускники часто выбирают профессию врача, инженера, программиста, финансиста. Молодые люди нашего города целенаправленно выбирают именно эту школу. В школе определены приоритеты и новые направления развития, и название должно им соответствовать. Смена названия школы не означает, что будут ликвидированы какие-либо образовательные программы. Лицей продолжит осуществлять программы обучения нацменьшинств согласно Закону об образовании.
Отдел Общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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