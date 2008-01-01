В Даугавпилсе ласточки улетели, но расцвели пралескi

Новости Культура | 12 декабря 2019 | 20:09

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Самый молодой коллектив даугавпилсского Центра белорусской культуры — ансамбль «Пралескi» — отмечает первый юбилей — пятилетие. Участницам трудно подводить итоги: самодеятельные певицы устремлены в будущее, полны планов и желания оттачивать мастерство. «Мы только берем разбег», — сказала Rus.Lsm.lv руководитель ансамбля Анастасия Лукашенок.

— У нас было трио «Ластовки», но по объективным причинам оно распалось, — вспоминает директор Центра белорусской культуры Жанна Романовская. — Руководитель нашла другую работу, одна из солисток уехала учиться за границу. Образовалась такая вокальная вакансия, и я решила, что нужен новый коллектив, не надо искусственно пытаться воссоздать прежний. Ласточки улетели, расцвели пралески — первые весенние цветы. И первое выступление «Пралесок» состоялось в октябре 2014 года на нашем традиционном Кирмаше.

Сейчас «Пралескi» — это семь вокалисток и музыкантов: Анастасия Лукашенок, Анна Барадулина, Инесса Козловская, Марина Кудирка, Ольга Турчинская, Анастасия Малышева (первый руководитель) и Юлия Хмельницкая. В таком составе ансамбль выступает крайне редко, чаще он превращается то в квартет, то в трио, может и дуэтом стать.

— Мы очень мобильны, легко перестраиваемся, прекрасно чувствуем друг друга. Я умею играть на аккордеоне, Анастасия Малышева — на скрипке. За артистизм отвечает Инесса, она же и Ольга — главные по танцам — станцевать мы тоже можем. Поем на белорусском, русском, латышском и латгальском языках народные и авторские песни. Мы не замкнуты на фольклоре, очень любим эстраду. Можем петь и акапелла, — говорит А. Лукашенок, которая в Даугавпилсском университете получает профессию учителя музыки.

Кстати, о молодости: возраст всех участниц — от 22 до 40 лет.

— Я считаю, что в этом отношении «Пралескi» уникальны. Не секрет — в ансамблях национально-культурных центров и обществ чаще поют сениоры. А тут — совсем молодые женщины. Выступая за пределами страны, девочки всегда подчеркивают, что они белоруски из Латвии, всегда исполняют песни на латышском и латгальском языках, иногда с белорусским переводом. В Беларуси «Пралесок» знают и любят, они участвовали во многих фестивалях. Принимают везде очень тепло, — поясняет Ж. Романовская.

Жанна вспоминает еще такой эпизод: «В июне этого года поехали на фестиваль «Днепровские голоса» в Дубровно. Поздно вечером был концерт в агрогородке, другими словами — в колхозе. Девочки поют, публика аплодирует, всё хорошо. И вдруг — люди стали из зала уходить. И не один-два, а много. Оказывается, они пошли … обдирать свои палисадники. Буквально завалили нас цветами — ромашки, садовые лилии, шиповник и т. д Всё так искренне, от души. Было очень приятно».

— Фестивальная атмосфера, конечно же, особенная, — продолжает руководитель «Пралесок». — Мне очень запомнился «Венок дружбы» в Бобруйске. Очень крутой и серьезный фестиваль. Приехали гости с Кубы, из Мексики, США, Колумбии, Испании, Монголии… И мы презентовали сразу две культуры — латышскую и белорусскую. Кроме Беларуси, мы выступали на фестивалях, естественно, в Латвии, еще — в Литве и Эстонии. Мечтаем поехать в Польшу, есть приглашения из России и Италии, но пока не получается. Сколько раз за эти пять лет выходили на сцену, не могу сказать точно, но меньше двух концертов в месяц у нас не бывает. В репертуаре — более 60 песен, и репертуар постоянно обновляется.

Анастасия Лукашенок — человек скромный, хвастаться успехами не любит. А ведь кроме «Пралесок», она руководит детской студией Центра белорусской культуры «Скарбнiца» («Сокровищница»). Студия создана в апреле нынешнего года, при этом «сокровища» уже прошли отбор в Риге и получили право принять участие в IV Международном фестивале искусств белорусов мира, который пройдет в Минске в сентябре 2020 года. К слову, четыре миллиона белорусов живут за пределами Беларуси. По мнению Ж. Романовской, участвовать в таком фестивале, проходящем раз в три года, весьма почетно.

Но вернемся к «Пралескам». Они мечтают петь и развиваться, повышать мастерство: «Нас иногда принимают за профессиональный коллектив. Конечно, очень приятно, но мы понимаем — надо учиться. Хочется взять паузу и погрузиться в качественные мастер-классы, например. Хотя пауза вряд ли получится, но работать над собой мы никогда не прекращали, будем и дальше. Сил у нас много, и возможности есть».

«Пралески» приглашают на юбилейный концерт. Он состоится в воскресенье, 15 декабря, в концертном зале Дома Единства (ул. Ригас, 22а). Начало в 14:00, вход свободный.

LSM

