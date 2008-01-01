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Новости Политика | 12 декабря 2019 | 20:04

Борцы с коррупцией просят прокуратуру заняться Эйгимсом

LSM

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) инициировало уголовное преследование бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса, а также предпринимателя Яниса Спруги, сообщает Латвийское телевидение.

Не упоминая имен подозреваемых, KNAB сообщает, что в четверг 12 декабря переслал материалы двух уголовных дел в уголовный департамент Генпрокуратуры — в отдел по особо важным делам, с тем чтобы там начали уголовное преследование обоих лиц.

Антикоррупционное бюро указывает, что одно уголовное дело заведено на некое должностное лицо Даугавпилсской городской думы в связи с вымогательством взятки и на некое физическое лицо — за обещание взятки (подкуп). По данным KNAB, в 2018 году подозреваемое должностное лицо потребовало взятку в размере не менее 10 тыс. евро за поддержку предприятия, которое представлял второй подозреваемый — бизнесмен, и за то, что именно с этим предприятием городское самоуправление заключит договор по итогам объявленного тендера.

Второй уголовный процесс касается незаконного хранения должностным лицом Даугавпилсской думы амуниции для огнестрельного оружия. Боеприпасы нашли на дому у должностного лица во время обыска, отмечает KNAB.

LSM

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