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Новости Общество | 12 декабря 2019 | 20:03

В Даугавпилсе открылась первая игротека

Наверняка каждому, у кого в семье подрастает ребенок, приходилось сталкиваться с ситуацией, когда после покупки желанной настольной игры, уже через пару дней интерес малыша к ней абсолютно пропадает. А некоторые игры стоят так дорого, что их покупка даже не рассматривается. Для жителей Даугавпилса эти проблемы впредь станут не столь актуальны, так как 11 декабря в нашем городе открылась Игровая библиотека.

Игровой центр-библиотека расположен в помещениях 6-й средней школы им.Райниса (ул.Комунала, 2). Он создан в рамках международного проекта «TOY metodes iekļaušanai» при сотрудничестве Даугавпилсской городской думы, Управления образования и организации «Центр образовательных инициатив». Это вторая библиотека такого типа в Латвии. Похожие библиотеки игрушек созданы также в Бельгии, Хорватии, Венгрии, Италии, Словакии и Словении.

Создатели игротеки позаботились о посетителях абсолютно разных возрастов и интересов. Важным критерием при отборе игр также была их прочность, чтобы они могли прослужить несколько лет. Библиотека открыта для всех желающих: сюда можно приходить и играть с семьей и друзьями.

Игры также можно взять домой. Оформив карту посетителя, любители настольных игр, достигшие 18-летия, могу абсолютно бесплатно взять игру домой на целую неделю. Единственное условие – ответственное и бережное отношение. При этом первый визит в библиотеку – ознакомительный. Игру можно взять, начиная со второго посещения.

Руководство Даугавпилсской думы очень положительно оценило создание этого необычного центра. Возможно, в будущем подобные игротеки появятся и в других районах города.

Игротека будет открыта для посетителей по понедельникам и субботам с 13.00 до 17.00. А значит, у даугавпилчан есть возможность уже на этих выходных весело и интересно провести время в кругу семьи, вспомнив детство и ознакомившись с новинками игрового мира.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

Комментарии:

13 декабря 2019 01:14 - nopmre

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