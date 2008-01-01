Можно ли кормить лебедей и как не навредить птицам?

Новости Общество | 12 декабря 2019 | 19:54

Жители Даугавпилса часто бывают очень внимательны к проблемам как домашних, так и диких животных. С наступлением холодов актуальной становится тема помощи и кормления птиц, особенно лебедей, семейства которых обитают на многих водоемах города. Так недавно в Даугавпилсскую городскую думу от горожан поступило предложение создать для лебедей и уток специальные «зимние домики». По мнению местных специалистов, такие меры поддержки, равно как и звонки о том, что птицы, якобы замерзают, являются излишними.

Даугавпилсский приют для животных готов и способен принимать диких животных, которые по каким-то причинам ослабли или оказались ранены. Однако, в случаях не связанных со прямым спасением птиц, правильнее всего обращаться за советом в Латвийское общество орнитологов, а также к нашим биологам в Даугавпилсском Университете. Такого мнения придерживаются и сотрудники Латгальского зоосада, которые в отдельные зимние дни получают десятки звонков по вопросам спасения птиц.

Обращаясь с дикими животными в городе стоит учитывают многие нюансы. Например, лебедей не стоит кормить хлебом – это вызывает у них зависимость, отчего они становятся агрессивными в присутствии людей и нападают на них, требуя корма. В свою очередь переедание мешает им летать, что как раз и чревато гибелью во время сильных заморозков. Лучше всего для кормления с рук использовать салат или зерно.

Не стоит забывать, что лебедь – опасная птица, особенно для маленьких детей. Поэтому рядом с ними всегда стоит выдерживать дистанцию, даже если вы просто хотите сделать фотографию. С приходом морозов, также появляется риск провалиться, выходя к птицам на кромку льда.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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