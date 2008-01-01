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Новости Латвия | 12 декабря 2019 | 19:54
Плата за посещение семейного врача для пенсионеров уменьшится, для других — вырастет
Со следующего года пациентский взнос у семейного врача для лиц старше 65 лет вместо нынешних 1,42 евро составит 1 евро, а для совершеннолетних лиц моложе 65 лет – 2 евро, сообщает Министерство здравоохранения.
Минздрав планирует снизить пациентские взносы за обследования, консультации врачей-специалистов и лечение в дневном стационаре. Это предусматривают поправки, которые 10 декабря утвердило правительство.
Предполагается, что со следующего года плата за обследования составит 4 евро против нынешних 4,27 евро. Уменьшится и взнос за место в дневном стационаре – с 7,11 до 7 евро.
Взнос за обследования при помощи компьютерной томографии со следующего года будет 14 евро против 14,23 евро в нынешнем году. По схожему принципу снижена плата пациентов и за другие обследования.
В то же время вырастет взнос за посещение семейного врача для совершеннолетних лиц, не достигших 65 лет – он составит 2 евро.
Минздрав напоминает, что многие группы населения и вовсе освобождены от пациентских взносов, например, дети в возрасте до 18 лет, политически репрессированные лица, инвалиды первой группы, нуждающиеся лица и другие.
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