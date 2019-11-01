Точка зрения
15 декабря
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Сегодня всякое изменение будет к лучшему. Не то, чтобы все было настолько плохо, что от перемены ситуации можно было бы только выиграть, просто нынче - удачный в этом отношении день. Можно, к примеру, сходить в парикмахерскую и нимало при этом не беспокоиться о результате сего смелого решения.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 декабря 2019 | 19:51
Ушли в мир иной...
С 4 по 10 декабря 2019 года в Даугавпилсском загсе были выданы 22 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Bjalkovska Ņina (06.05.1931 - 05.12.2019)
Bondarčuka Viktorija (17.01.1959 - 09.12.2019)
Frolova Taisija (09.06.1943 - 06.12.2019)
Gerbis Vladislavs (17.01.1957 - 09.12.2019)
Ivdra Vladislavs (18.09.1946 - 09.12.2019)
Mihailova Vera (19.09.1953 - 06.12.2019)
Pirogova Jeļena (16.04.1958 - 03.12.2019)
Pobjaržina Apolonija (14.06.1925 - 06.12.2019)
Podoļinska Tamara (06.05.1936 - 06.12.2019)
Pudāne Helēna (01.11.1930 - 06.12.2019)
Purtova Valentīna (02.08.1921 - 04.12.2019)
Samsonova Jevgeņija (03.02.1928 - 06.12.2019)
Smuļko Ivans (14.07.1956 - 09.12.2019)
Šukele Staņislava (13.08.1925 - 10.12.2019)
Tertele Velta (25.02.1956 - 08.12.2019)
Trane Zofija (20.05.1933 - 04.12.2019)
Valpēteris Jānis (15.05.1939 - 07.12.2019)
Vansovičs Viktors (27.11.1942 - 05.12.2019)
Vasiļjeva Jeļena (12.03.1934 - 10.12.2019)
Žguncova Svetlana (19.09.1964 - 28.11.2019)
Žuka Nataļja (29.08.1980 - 08.12.2019).
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