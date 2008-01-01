Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 12 декабря 2019 | 19:50

На 10 декабря 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомаляр;

- автомеханик;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- администратор гостиницы;

- администратор офиса;

- архитектор;

- ассистент по продажам;

- бармены;

- бетонщики;

- библиотекарь;

- бортпроводник самолета (Рига);

- бригадир производства (металлообработка);

- бухгалтер;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- газосварщики;

- главный бухгалтер;

- грузчик (командировки в Германию);

- дамские парикмахеры;

- директор автосервиса;

- директор спортивной школы;

- дошкольная медсестра;

- дояры;

- жестянщики;

- забойщик крупного рогатого скота;

- заводчик мясного скота (Рудзиши, Медуми);

- зоолог;

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- инвентаризатор леса;

- инженер-конструктор;

- инженер-механик;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер-технолог;

- инженер-электрик электротехнического оборудования;

- инженеры-строители;

- инженеры-электрики;

- инженеры-электронщики (работа в Ливанах);

- интервьюер;

- испытатели (металлообработка / машиностроение); ;

- каменщики;

- кладовщики;

- комплектовщики;

- коневод (Рудзиши, Медуми);

- конный тренер (Рудзиши, Медуми);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- консультант по продажам;

- координатор проекта;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопед (Силенская основная школа);

- маляры;

- мастер (металлообработка);

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники;

- мастер швейного производства (работа в Рандене, Калкунской волости);

- менеджер библиотеки;

- менеджеры по продажам;

- методист образования;

- механик в цех;

- механик оборудования по производству текстиля;

- мойщик оборудования;

- монтажник жалюзи;

- монтажник строительных конструкций;

- мужские парикмахеры;

- мясники (работа в Германии);

- нормировщик;

- опекун собак и кошек (Деменеская волость);

- оператор бухгалтерского учета;

- оператор ввода данных;

- оператор лесопилки;

- оператор металлообрабатывающего станка;

- оператор по обслуживанию клиентов;

- оператор по приготовлению волокна (работа в Ливанах);

- оператор покраски металла (работа в Риге);

- оператор резки;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- операторы пескоструйного оборудования;

- отделочники;

- официанты;

- охранник (работа в Риге);

- пастух (Рудзиши, Медуми);

- педагог/ школьный психолог;

- переводчик (немецкий язык);

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник кондитера;

- помощник руководителя строительства;

- помощники поваров;

- портной;

- портье;

- преподаватель английского языка;

- программисты;

- продавец АЗС;

- продавец-консультант;

- продавец розничной торговли;

- птичник (Рудзиши, Медуми);

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители проектов;

- руководитель отдела программ и технического оснащения;

- руководитель металлообрабатывающего предпрятия;

- руководитель сельскохозяйственного предприятия (Аужгуляни, Ликсненская волость);

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сварщики;

- сельскохозяйственные рабочие;

- складской рабочий;

- скотники;

- слесари;

- слесарь-монтажник (командировки в Западную Европу);

- слесарь-сантехник;

- советник руководителя;

- специалист по делам молодежи (Науенская волость);

- специальный педагог;

- специалист по бизнесу;

- специалист по маникюру;

- специалист по обслуживанию клиентов (работа в Риге);

- специалист по продажам;

- специалист по системам управления качеством (работа в Ливанах);

- специалисты по закупкам;

- специалисты по косметологии;

- стоматолог;

- строители;

- строительный бригадир;

- телефонист;

- техник инженерных коммуникаций;

- техник (электроника);

- технический секретарь;

- технологи продуктов питания;

- токари;

- торговый представитель;

- трактористы;

- установщик систем кондиционирования и охлаждения;

- установщик системы вентиляции;

- учитель домоводства (Силенская основная школа); ;

- учитель информатики и физики (Силенская основная школа);

- учитель истории и обществознания (Силенская основная школа);

- учитель-логопед;

- учителя дошкольного образования;

- физиотерапевт;

- финансовые аналитики;

- фрезерный оператор (ЧПУ);

- швеи;

- штукатуры;

- экономист по внешней торговле;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты;

- юрисконсульт;

- юрист.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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