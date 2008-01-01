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Новости Происшествия | 2 декабря 2019 | 20:59

Двух полицейских из Латгале подозревают во взяточничестве

Пресс-фото

Бюро внутренней безопасности попросило прокуратуру начать уголовное преследование двух должностных лиц Управления Латгальского региона Государственной полиции, сообщает LETA.

Всего в уголовном деле пять подозреваемых — два полицейских и три частных лица.

Должностных лиц подозревают в требовании и приеме взятки за отказ регистрировать ДТП и фиксировать административное нарушение в установленном законом порядке. Частных лиц подозревают в даче взятки.

Delfi

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