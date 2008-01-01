В даугавпилсской синагоге — выставка еврейских календарей

Новости Общество | 2 декабря 2019 | 20:52

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В синагоге «Кадиш», где располагается и музей «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии», начала работу экспозиция еврейских календарей, изданных в Латвии с 1991 года. Календари богато иллюстрированы и дают информацию на трех языках — иврите, латышском и русском.

— Естественно, в советское время в Латвии таких не издавали, — рассказал Rus.Lsm.lv директор музея «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии», историк и краевед Иосиф Рочко. — Они ведь по сути своей религиозны, по календарю отмечают еврейские праздники, читают соответствующие главы Торы в синагогах. Такие привозили с Запада, случалось, их переписывали от руки. Когда Латвия обрела независимость, то стали издавать и еврейские календари. Сейчас этим занимаются Совет еврейских общин Латвии, Рижская синагога и общество «Шамир».

Каждый календарь посвящен определенной теме. Например, истории синагог, находящихся в Латвии, или истории бывших еврейских школ, точнее — еврейскому образованию. Есть календари, рассказывающие о выдающихся местных раввинах. Самый свежий охватывает 2019 и 2020 годы (это по иудейскому летосчислению — год 5780-й) и посвящен еврейской кухне: к каждому месяцу прилагается рецепт какого-нибудь блюда. Все сведения — на иврите, латышском и русском языках. Помимо еврейских праздников, не забыты государственные праздники и памятные даты Латвии, отмечены и дни, связанные с историей латвийского Холокоста.

И. Рочко также показал недавний подарок — свиток Торы, созданный на компьютере. Он некошерный, его нельзя использовать во время молитв в синагоге, поэтому свиток занял место среди многочисленных экспонатов музея.

Выставка календарей проходит впервые и продлится долго. Ознакомиться с ней и с другими экспозициями музея, совершить экскурсию по даугавпилсской синагоге «Кадиш» можно, предварительно записавшись по телефону +371 29548760.



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