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Новости Культура | 2 декабря 2019 | 18:40
Встреча с народным театром “Искатель”
4 декабря в 15.00 Даугавпилсский краеведческий и художественный музей приглашает на встречу с Даугавпилсским народным театром “Искатель”. В рамках мероприятия посетители смогут встретить актёров и насладиться театральным представлением.
“Искатель” – старейший творческий коллектив Даугавпилского Дворца культуры, и является единственным русским театром в Латвии со статусом народного театра, полученным в 1976 году. Как юношеский драматический коллектив, “Искатель” основан в 1964 году. За все годы коллектив театра поставил свыше 70 спектаклей разного жанра, завоевав симпатии зрителей и професионалов.
Уже больше 50 лет театр выполняет свою миссию – сохраняет и популяризирует русский язык, русскую литературу и культуру. Во время выступлений актёры театра «Искатель» часто выходят за традиционные рамки, демонстрируя свои постановки за пределами обычного пространства. В настоящее время Даугавпилсский народный театр «Искатель» является единственным Народным театром в Латвии, ставящим постановки на русском языке, признанные на различных международных театральных фестивалях и конкурсах.
Жизнь театра разнообразна – наполнена радостью и, к сожалению, грустью. Весной этого года Даугавпилсский народный театр «Искатель» отметил свое 55-летие. Но в начале октября скончался многолетний режиссер театра Юрий Лосев. Однако театр не остановился ни на мгновение, и уже через неделю, отмечая вклад Юрия Лосева в деятельность театра, актеры посетят Даугавпилсский краеведческий и художественный музей для творческого мероприятия.
Встреча с Даугавпилсским народным театром «Искатеь» состоится 4 декабря в 15.00. Во время мероприятия у всех будет возможность увидеться с актерами и насладиться театральным представлением.
Гунта Лочмеле
Даугавпилсский краеведческий
и художественный музей
gunta.locmele@daugavpils.lv
т.: 20203713; 26114003
www.dnmm.lv
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