Точка зрения
15 декабря
Именины:
Йоханна, Ханна, Яна / Андрей, Афанасий, Иван
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Постарайтесь построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений, не надрывайтесь. Побалуйте себя чем-нибудь успокаивающе-расслабляющего толка.
Источник: ignio.com
- День
- 2 .. 4 C
- Вечер
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 1 .. 3 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1174 ()
|GBP
|0.8351 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.993 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Лучшей рок-группой Даугавпилса признана “Outtcore”
6-ого декабря прошло ежегодное мероприятие “Рок марафон 2019”, которое организует Молодежный отдел п ...
2. В библиотеке откроется выставка елочных игрушек {1}
3. В Даугавпилсе открылась первая игротека {1}
4. Издан календарь с видами Даугавпилса {1}
5. Даугавпилс решил, что в городе мусоросжигательных заводов не будет
6. Синоптики рассказали, ждать ли зимы до Рождества
7. Прогноз синоптиков на выходные: сильный ветер, дождь и плюсовая температура
9. Борцы с коррупцией просят прокуратуру заняться Эйгимсом
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 декабря 2019 | 18:38
В Даугавпилсе зажжется главная рождественская елка
В субботу, 7 декабря, всех приглашают на площадь Виенибас, где зажгутся огни на главной Рождественской ёлке Даугавпилса, откроется Домик гномов и начнет работать каток.
Праздник начнется в 16:30 с театрализованного представления актеров Даугавпилсского театра «Зимние Олимпийские игры в лесу». В 17.00 зажгутся огни на ёлке и откроется каток. В этот же день двери распахнет Домик гномов и расположенные рядом с ним мастерские, которые удивят посетителей новинками.
Домик гномов будет работать с 7 декабря этого года до 7 января 2020 года. Там можно будет наблюдать за гномиками, которые решили заняться спортом, а также встретиться со сказочными персонажами и Дедом Морозом.
Во время мероприятия будет происходить видео и фото-фиксация.
Встречаемся 7 декабря на площади Виенибас!
Дополнительная информация:
Управление культуры Даугавпилсской городской думы
Тел.: 65476799
www.kultura.daugavpils.lv
Добавить комментарий