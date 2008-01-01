В Даугавпилсе зажжется главная рождественская елка

Новости Общество | 2 декабря 2019 | 18:38

В субботу, 7 декабря, всех приглашают на площадь Виенибас, где зажгутся огни на главной Рождественской ёлке Даугавпилса, откроется Домик гномов и начнет работать каток.

Праздник начнется в 16:30 с театрализованного представления актеров Даугавпилсского театра «Зимние Олимпийские игры в лесу». В 17.00 зажгутся огни на ёлке и откроется каток. В этот же день двери распахнет Домик гномов и расположенные рядом с ним мастерские, которые удивят посетителей новинками.

Домик гномов будет работать с 7 декабря этого года до 7 января 2020 года. Там можно будет наблюдать за гномиками, которые решили заняться спортом, а также встретиться со сказочными персонажами и Дедом Морозом.

Во время мероприятия будет происходить видео и фото-фиксация.

Встречаемся 7 декабря на площади Виенибас!

Дополнительная информация:

Управление культуры Даугавпилсской городской думы

Тел.: 65476799

www.kultura.daugavpils.lv

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