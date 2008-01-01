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Сегодня вам следует быть несколько более спокойным и уравновешенным, чем обычно. Взрывы эмоций нынче будут иметь слишком сильный резонанс.
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Новости Латвия | 2 декабря 2019 | 13:53
В Латвию возвращается относительно теплая погода
На этой неделе в Латвию вернется осенняя погода, и снег, толщина которого местами в Видземе составляет 20 сантиметров, растает, прогнозируют синоптики.
Еще до ночи на среду во многих регионах ожидаются мороз и снег, а уже в середине недели температура воздуха повысится до +3..+8 градусов, тепло будет и в выходные дни, сообщает агентство LETA.
К концу недели усилятся осадки в виде дождя. Кроме того, ожидается порывистый западный, юго-западный ветер, его порывы на побережье могут превысить 20 метров в секунду.
Предполагается, что на следующей неделе вновь станет холоднее, и во многих регионах образуется снежный покров.
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