Сдан в эксплуатацию модернизованный пункт пересечения латвийско-белорусской границы

Новости Общество | 30 ноября 2019 | 18:37

Пресс-фото Пресс-фото

Госпредприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) закончило модернизацию пункта пересечения латвийско-белорусской границы "Силене" в Даугавпилсском крае, и 22 ноября объект был сдан в эксплуатацию, сообщает ЛЕТА.

Во время реконструкции была улучшена система охраны периметра, введена система видеонаблюдения, электронные панели организации движения, установлено оборудование для принудительной остановки транспорта, введено единое решение по организации движения для всех видов транспортных средств, пешеходов и велосипедистов, рассказал член правления ВНИ Янис Ивановскис-Пигитс.

Перестройка пограничного пункта началась 27 мая 2019 года. Строительные работы выполняла компания LNK Industries Group, их стоимость составила 0,9 млн евро без налога на добавленную стоимость.

Работы по модернизации ведутся сейчас также на пункте пересечения границы Латвии с Белоруссией "Патерниеки" и на самом загруженном пункте пересечения границы с Россией "Терехово".

Делфи