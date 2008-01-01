Ансамбль “Пралески” приглашает на праздничный концерт!

Новости Культура | 13 декабря 2019 | 19:51

В воскресенье, 15 декабря 2019 года, в 14.00, в концертном зале Дома Единства (г.Даугавпилс, ул.Ригас, 22а) вокально-инструментальный ансамбль “Пралески” Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК) подарит горожан и гостям города праздничную программу “И зимой цветут пралески”, приуроченную к своему 5-летнему юбилею.

Вокально-инструментальный ансамбль «Пралески» основан в Центре белорусской культуры в 2014 году. Символичное название коллективу из 6 самодеятельных певиц молодого возраста дали пралески – первые весенние цветы голубовато-синего цвета, которые появляются на весенних проталинах под первыми лучами весеннего солнца.

В репертуаре молодого коллектива – белорусские народные песни, фольклорные обрядовые песни, современные и авторские песни на белорусском, латышском, латгальском, русском языках. Музыкальное сопровождение – скрипка, аккордеон, музыкальные обработки, а также акапельное пение.

Ансамблю всего пять лет, но он успел завоевать признание в Даугавпилсе, в Латвии, за ее пределами. Коллектив достойно представлял ЦБК на Вселатвийском празднике песни и танца, международных фестивалях в Беларуси: «Славянскихй базар в Витебске», «Браславские зарницы», «Венок дружбы» в Бобруйске, «Днепровские голоса» в Дубровне, «Анненский кирмаш» в Зельве, «Журавли и журавины Миорского края»; а также «Песни приграничья» в Вильнюсе (Литва), «Вентспилсский венок», «Фэст» в Дагде и многих других. «Пралески» являются участником многочисленных концертов в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае.

Центр белорусской культуры приглашаем даугавпилчан и гостей Даугавпилса на концерт вокального ансамбля «Пралески», на котором молодые певицы в национальных голубых костюмах, созвучных названию, будут петь для вас лирические и зажигательные песни о любви, природе, малой родине. А поскольку «Пралески» празднуют свой первый юбилей, то другие любительские коллективы ЦБК поздравят их творчески – песнями, танцами, стихами.

Сердечно приглашаем на концерт «И зимой цветут пралески», который состоится 15 декабря, в 14 часов, в Доме Единства!

На мероприятии ведется фото и видеосьемка.

Вход свободный.



Центр белорусской культуры