В Польском доме гадали все!

Новости Культура | 30 ноября 2019 | 17:57

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По многолетней традиции в даугавпилсском Центре польской культуры отметили веселый праздник Анджейки — народный вариант весьма популярного в Польше Дня святого апостола Андрея. На празднике гадали, танцевали и лакомились пирожками все — от мала до велика.

— Прелюдией стало выступление младшей группы театральной студии Польского дома «Улыбающаяся радуга», — рассказала Rus.Lsm.lv ее руководитель Милена Савкина. — Ребята делают на сцене лишь первые шаги, пока рано говорить о спектакле, это зарисовка на тему очень популярного гадания на воске. И с ней мы совсем скоро — 6 декабря — поедем в Краславу, где уже во второй раз пройдет смотр детских польских театральных студий, его поддерживает посольство Польши в Латвии. Это фестивальный формат, не будет конкурса с определением мест, мы просто познакомимся с другими студиями и хорошо проведем время.

После прелюдии все разбрелись по Центру польской культуры, где расположились «гадальные салоны». Воск лили, волчок вращали, корабли-скорлупки в плавание отпускали, какие-то тайные знаки в гречневой крупе искали… Одним словом — гадали все! А еще Анджейки — прекрасный повод «выгулять» карнавальные костюмы — своеобразная репетиция перед Новым годом.

— Декабрь у нас всегда очень насыщенный, — говорит директор Центра польской культуры Жанна Станкевич. — После Краславы, 9 декабря, мы поедем в детский дом-приют «Приедите», это тоже наша ежегодная традиция. Будут концерт, игры, конкурсы и подарки. Про подарки я рассказывать не хочу, надо просто их дарить и не говорить много. Кроме этого, наш танцевальный коллектив «Кукулечка» ждут в польском обществе Елгавы и в Екабпилсе, где в будущем надеются возродить польскую школу.

LSM