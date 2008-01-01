Даугавпилс начал подготовку к «Музыкальному банку-2019»

Новости Культура | 30 ноября 2019 | 17:37

Пресс-фото Пресс-фото

Финальное шоу популярного проекта Latvijas Radio-2 «Музыкальный банк» вновь пройдет в Даугавпилсе, и уже известна точная дата — 1 февраля 2020 года. В заключительном концерте, кроме финалистов и гостей, примут участие и даугавпилсские коллективы.

— Состоялось первое заседание рабочей группы, — рассказала Rus.Lsm.lv руководитель Управления культуры Элеонора Клещинская. — Мы обсуждали в основном хозяйственные вопросы — как лучше разместить тех, кто к нам приедет, накормить их, развлечь, ведь многие проведут в Даугавпилсе не один день. Будем просить Арт-центр имени Марка Ротко раньше открыть новый выставочный сезон — 31 января, хотя по плану он должен открыться позже. Надеемся, что и в театре в первые числа февраля можно будет посмотреть что-то интересное. Еще есть идея к 1 февраля издать яркий информационный буклет о городских мероприятиях всего года, чтобы к нам приехали весной и летом.

Кроме этого, на заседании было принято решение, что на сцену Олимпийского центра вместе с латвийскими звездами выйдут и даугавпилчане: камерный оркестр Daugavpils sinfonietta, смешанный хор Daugava, профессиональный духовой оркестр Daugava, чемпионы мира по брейкингу среди юниоров Factory Kingz и победители «металлического Евровидения» группа Varang Nord. Оркестры и хор участвовали и в прошлогоднем финале «Музыкального банка», для брейкеров и металлистов нынешнее выступление станет дебютным.

Впервые финальное шоу «Музыкального банка» в Даугавпилсе, как уже писал Rus.Lsm.lv, прошло 9 февраля 2019 года и вызвало много положительных эмоций у музыкантов и зрителей.

LSM