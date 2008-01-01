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Сегодня всякое изменение будет к лучшему. Не то, чтобы все было настолько плохо, что от перемены ситуации можно было бы только выиграть, просто нынче - удачный в этом отношении день. Можно, к примеру, сходить в парикмахерскую и нимало при этом не беспокоиться о результате сего смелого решения.
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Новости Общество | 30 ноября 2019 | 17:33
Краславская краевая дума закрывает Извалтскую основную школу
В 2017 году школа в Извалты отпраздновала 200-летие, но уже тогда было ясно, что это последняя круглая дата в ее истории. Причина проста – мало учеников. И вот школа прекращает свое существование — таково решение думы Краславского края, сообщает Латгальская студия Латвийского радио.
В основной школе Извалты учится всего 24 ребёнка, включая дошкольную группу. В мае 2020 года последний звонок в школе, основанной иезуитами два столетия назад, прозвучит для всех, рассказывает исполняющая обязанности директора Лолита Прома.
«24 ученика, 15 учителей, но есть учителя, у которых только 2-3 урока в неделю. Самый большой клас – это 9-й, восемь человек. Уже был вопрос, что школа не будет работать в этом учебном году, но решили, что ещё год оставят, так как 9-й класс сравнительно большой – 8 детей, и то, что этот год последний, мы знали. Это не новость для нас».
Закрытие школы воспринимается как данность. Часть учителей нашла новую работу, кто-то уйдёт на пенсию. Для других преподавание в Извалте – это работа по совместительству. В 2017 году праздновали 200-летний юбилей, но уже тогда все понимали, что до закрытия школв ждать осталось недолго.
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