В Латвии электричество, газ и посылки станут дешевле, письма - дороже

Новости Латвия | 30 ноября 2019 | 17:28

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Комиссия по регулированию общественных услуг приняла сразу несколько решений, благодаря которым латвийцы смогут сэкономить — речь о тарифах на электричество, газ и отправку посылок. Однако есть и плохая новость, сообщает LTV7.

28 ноября — сразу три хороших новости от Комиссии по регулированию общественных услуг. Первая — счёт за электричество, возможно, сократится уже 1 января.

«Возможность уменьшить тарифы во время инфляции — это, мне кажется, уникальное событие. Это получилось благодаря многим обстоятельствам. Уменьшение тарифа предусмотрено только для переменной части, то есть за киловатт-час», — пояснил Роланд Ирклис, председатель правления Комиссии по регулированию общественных услуг.

Сейчас счёт за электричество состоит из двух частей — фиксированной и переменной. И уменьшение переменной произойдёт для всех групп пользователей, оно составит от 7 до 20 процентов. Чем больше электричества потребляет домохозяйство, тем больше будет экономия.

Цены снизятся и на газ. Правда, на сколько, станет ясно 10 декабря.

«Мы сделали общий рынок с Эстонией и Финляндией. Это значит, что природный газ между этими странами может течь без дополнительных тарифов. Как результат — мы станем одним большим рынком, что поспособствует конкуренции. Это хорошие новости, потому что в будущем цены на тарифы могут снизиться и конкуренция может возникнуть и с другими крупными рынками Европы. Это уникальный проект. Он впервые реализован в Европе и, скорее всего, в мире тоже», — добавил Ирклис.

А вот с услугами почты всё не так однозначно. Весь 2018 год предприятие проработало с убытками в 1,6 млн евро. Убытки за этот год пока не подсчитали, но они есть. Поэтому цены на услуги с 1 января поменяются. Но первые нововведения коснутся системы.

«Мы поняли, что многие клиенты на самом деле затрудняются в выборе вида посылки, когда приходят на почту. Есть такое название — бандероль, почтовая открытка — это может быть ещё понятно. Мелкая посылка, письмо — в чём разница, клиенты иногда не понимают. Поэтому мы решили сократить виды посылок — теперь есть письмо и посылка. Клиенты стали чаще выбирать посылки класса А, которые мы доставляем по Латвии в течение одного дня, а не трёх, как при классе Б. И содержать класс Б стало бессмысленно. Теперь клиентам мы будем предоставлять только более качественные услуги», — заявил Кристап Круминьш, член правления Latvijas pasts.

Отправка посылок внутри страны станет дешевле. Так, например, почтовая посылка до 15 килограммов вместо 11,23 евро обойдётся в 8,04 евро. А застрахованную мелкую посылку весом от 50 до 100 граммов теперь можно будет отправить за 1, 91 евро вместо нынешних 3,56 евро.

А вот отправка писем подорожает. Письмо весом до 20 граммов класса А обойдётся в 1 евро — вместо нынешних 57 центов. При этом отправить письмо, которое будет идти дольше, но обойдётся дешевле, будет невозможно.

LSM

