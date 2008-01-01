Даугавпилсские профессиональные учебные заведения продолжают улучшать среду обучения

Новости Общество | 29 ноября 2019 | 18:34

Практически все учебные учреждения Даугавпилса за последние годы пережили положительные перемены: утепляются и модернизируются здания, закупается новой оборудование, которое делает учебный процесс намного более продуктивным и интересным. Речь идет не только о школах и детских садах. Профессиональные учебные заведения, где осваивают и оттачивают самые различные навыки юные даугавпилчане, также идут в ногу со временем и улучшают среду обучения.

Одним из самых масштабных проектов самоуправления на данный момент является строительство новых корпусов Даугавпилсской средней школы дизайна и искусств «Saules skola». Возведение большого корпуса уже практически завершено, осталось закончить внутреннюю отделку. Полным ходом идет и строительство нового корпуса на месте здания бывшего «Daiļrade». У коллектива школы есть все основания рассчитывать на то, что в следующем учебном году студенты смогут полноценно начать обучение, осваивая профессиональные навыки и программу средней школы под одной крышей, не кочуя по нескольким зданиям, как это происходит сейчас.

Финансируемые государством учреждения профессионального образования также интенсивно работают над улучшением среды обучения. Продолжается обновление Даугавпилсского Строительного техникума. На его территории три месяца назад, с началом учебного года, стартовало строительство закрытого полигона, где разместятся учебные мастерские и вспомогательные помещения для обучения по программам в сферах строительства, металлообработки и автотранспорта. Завершить строительные работы планируется к концу учебного года. Новые помещения, а также современное оборудование, которое приобретут в рамках проекта, позволит внедрить обучение по новым, востребованным на рынке труда, квалификациям.

В свою очередь Даугавпилсский Государственный техникум, который ранее уже обустроил служебную гостиницу и многие учебные корпусы, сейчас реализует проект, в результате которого значительно улучшится процесс подготовки специалистов в важной для города железнодорожной отрасли. На месте старой пристройки возводится корпус, где будут находиться оборудованные по последнему слову техники учебные кабинеты и лаборатории. Студенты смогут изучать здесь особенности работы с устройствами сигнализации, централизации и блокировки, и особенности электронных и электротехнических приборов. Прилегающая территория также приобретает новый облик и функциональное назначение.

В Даугавпилсской музыкальной средней школе им.С.Брока, в стенах которой начинали свой путь многие музыканты высокого уровня, сейчас искусству музыки обучается почти 500 юных даугавпилчан. Для них этот учебный год также начался с приятного волнения: в здании, построенном в 1969 году, начался проект по утеплению. Успешно заменены большие окна вестибюля, утепляется и перекладывается крыша, предстоит замена радиаторов и прочих коммуникаций. Быстрым темпом идёт утепление фасада. Когда этот этап и следующее за ним отделочные работы будут завершены, музыкальная школа приобретет совершенно иной внешний вид. Следующим шагом, над которым сейчас работает руководство школы, станет внутреннее благоустройство учебного заведения.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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