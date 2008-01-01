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Новости Спорт | 28 ноября 2019 | 18:14
Даугавпилсский ледовый дворец приглашает на юбилей!
В ноябре этого года исполнилось ровно 20 лет с того момента, как начал свою работу Даугавпилсский ледовый дворец. В честь этой круглой даты, в пятницу, 29 ноября, здесь состоится юбилейное мероприятие, в рамках которого пройдут показательные выступления юных фигуристов и хоккеистов, а затем – игра между командами HK «Dinaburga» и сборной Даугавпилса.
Открытие Даугавпилсского ледового дворца состоялось в 1999 году – он был возведен всего за полгода – с мая по ноябрь. Ледовый холл стал большим и радостным подарком для многих спортсменов города, которые на протяжении долгого времени мечтали о крытой площадке, способной работать в любой сезон.
Благодаря работе Ледового дворца значительно изменилась спортивная жизнь города. Открывшийся в Даугавпилсе Ледовый дворец стал первым подобным объектом в Латгалии: покататься на коньках сюда приезжали со всей округи. По сей день Даугавпилсский дворец - это единственная крытая ледовая площадка в Латгалии.
Спортивная площадка за время своей работы использовалась не только как ледовая арена, где тренировался призёр многих престижных соревнований по фигурному катанию, даугавпилчнин Денис Васильев и другие «звёздочки», и где оттачивали своё мастерство хоккеисты, которые сейчас стартуют в разных латвийских и зарубежных клубах. В помещениях Ледового дворца проходили концерты, например, первое выступление группы «Prāta vētra» в Даугавпилсе, а также соревнования по разным видам спорта. С открытия здесь организуются хоккейные чемпионаты для любительских команд.
И сейчас Ледовый дворец пользуется большим спросом как у спортсменов, которые здесь тренируются и проводят соревнования, так и среди горожан и гостей города, посещающих массовые катания.
29 ноября с 16:30 ледовых холл ждет всех и каждого на свой праздник 20-летия. После хоккейной игры, в 19:00, зрители смогут сами выйти на лед для свободного катания. В рамках этого события также запланирован сюрприз – лотерея для всех посетителей ледового дворца.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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