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16 октября
Всемирный день продовольствия
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Полагайтесь сегодня только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его недостает, стоит воспользоваться чужим. Делайте что угодно, но не давайте воли эмоциям.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 16 октября 2019 | 13:07
Среда, 16 октября: дождь только к вечеру
Сегодня в Латвии, согласно прогнозам метеорологов, ожидается переменная облачность. Поздно вечером на морском побережье будет небольшой дождь.
Ветер слабый юго-восточный. В середине дня воздух прогреется до +14...+19 градусов.
В Риге облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +17...+18 градусов.
Медицинский тип погоды - второй, благоприятный.
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