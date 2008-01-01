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Новости Латвия | 16 октября 2019 | 13:07

Среда, 16 октября: дождь только к вечеру

Сегодня в Латвии, согласно прогнозам метеорологов, ожидается переменная облачность. Поздно вечером на морском побережье будет небольшой дождь.

Ветер слабый юго-восточный. В середине дня воздух прогреется до +14...+19 градусов.

В Риге облачно с прояснениями. Без осадков. Днем +17...+18 градусов.

Медицинский тип погоды - второй, благоприятный.

LSM
 

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