Точка зрения
15 октября
День мировой поэзии, День белой трости
Именины:
Эда, Хедвига, Хелвийс / Аврелия, Андрей, Анна, Борис
Гороскоп на день
Рыбы
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- 20 марта
Все, что вы запланировали на сегодняшний день можно с успехом забыть. Все сложится совсем не так, но это не значит, что этот день пройдет дурно. Напротив, вам будет приятно его вспомнить.
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Новости Общество | 16 октября 2019 | 00:32
Ушли в мир иной...
С 9 по 15 октября 2019 года в Даугавпилсском загсе была выдана 21 справка о смерти.
В мир иной ушли:
Bolohins Nikolajs (01.01.1935 - 11.10.2019)
Čerkašina Valentīna (05.02.1931 - 11.10.2019)
Dedele Marija (01.08.1938 - 07.10.2019)
Drabovičs Nikolajs (24.05.1958 - 08.10.2019)
Dunaiskis Viktors (13.05.1937 - 12.10.2019)
Dzergača Leontija (23.02.1936 - 10.10.2019)
Jonāns Pēteris (23.04.1953 - 10.10.2019)
Kabanovs Nikolajs (19.02.1953 - 10.10.2019)
Kokoriša Jekaterīna (11.12.1941 - 08.10.2019)
Kudrešova Anna (07.02.1933 - 12.10.2019)
Kudrešova Anna (07.02.1933 - 12.10.2019)
Kudrešova Anna (07.02.1933 - 14.10.2019)
Kurakins Valērijs (19.10.1953 - 10.10.2019)
Kuranova Regīna (20.07.1948 - 10.10.2019)
Lazdāne Valentīna (14.09.1969 - 09.10.2019)
Losevs Jurijs (29.01.1949 - 09.10.2019)
Ļahovičs Sergejs (20.08.1947 - 10.10.2019)
Mošāne Tatjana (19.09.1973 - 08.10.2019)
Onckulis Jāzeps (19.04.1956 - 06.10.2019)
Serdjuks Oļegs (23.05.1948 - 11.10.2019)
Vaidere Regīna (20.08.1931 - 13.10.2019).
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