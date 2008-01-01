Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 15 октября 2019 | 19:46

На 15 октября 2019 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- агроном (Меймури, Скрудалиена);

- административный директор (директор программы трансформации);

- администраторы отелей;

- администраторы офиса;

- арт-терапевт;

- архивариус;

- архитектор;

- ассистент преподавателя;

- бармены;

- бетонщики;

- бригадир производства (металлообработка);

- бухгалтер;

- бухгалтер-учётчик (работа в Ливанах);

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водители автомобилей;

- водители грузовых автомобилей;

- водители (перевозка опасных грузов);

- врачи;

- горничная отеля;

- дамские парикмахеры;

- делопроизводители;

- дозировщик;

- дорожно-строительный рабочий;

- дояры;

- жестянщик;

- забойщики крупного рогатого скота;

- заводчик мясного скота (Рудзиши, Медуми);

- завхоз;

- зоотехник (Меймури, Скрудалиена);

- изготовитель теста;

- инженер-конструктор;

- инженер-строитель;

- инженер технических систем безопасности;

- инженер-технолог;

- инженер-электрик электротехнического оборудования;

- инженеры-электрики;

- инженеры-электронщики (работа в Ливанах);

- инспектор по качеству продукции (металлообработка / машиностроение);

- исполнительный директор (коммунальные услуги);

- испытатель (металлообработка / машиностроение); ;

- интервьюер;

- каменщики;

- комплектовщики;

- кондитеры;

- коневод (Рудзиши, Медуми);

- конный тренер (Рудзиши, Медуми);

- конюх (Рудзиши, Медуми);

- конструктор-механик (машиностроение/металлообработка);

- коптильщики мяса;

- кровельщики;

- логопед (Силенe);

- маляры;

- маркировщики;

- менеджер по персоналу (работа в Ливанах);

- менеджер по продажам;

- механик в цех;

- механик электромеханического оборудования;

- мойщик оборудования;

- монтажник систем водоснабжения и канализации;

- монтажник строительных конструкций;

- монтажник трубопроводов;

- монтажники;

- монтёр электронного оборудования;

- мужские парикмахеры;

- мясники (работа в Германии);

- нормировщик;

- опекун собак и кошек (работа в Демене);

- оператор землеройной машины (в области строительства);

- оператор лесопилки;

- оператор пескоструйного оборудования;

- оператор резки;

- операторы ввода данных;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочники;

- официанты;

- пастух (Рудзиши, Медуми);

- пекарь;

- плавильщик металла;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник бухгалтера;

- помощник руководителя строительства;

- помощник руководителя учреждения;

- помощники поваров;

- преподаватель английского языка;

- преподаватель группы интересов;

- преподаватель латышского языка;

- продавец розничной торговли;

- продавцы-консультанты;

- птичники;

- ремонтные рабочие;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководители проектов;

- руководители строительных работ;

- руководители сельскохозяйственных предприятий;

- руководитель металлообрабатывающего предпрятия;

- санитар;

- сантехники;

- сборщик деревянных конструкций;

- сборщик электроники;

- сварщики;

- сельскохозяйственные рабочие;

- скотники;

- слесари;

- слесарь-монтажник (командировки в Западную Европу);

- советник руководителя;

- социальные опекуны;

- социальный работник;

- специалист по бизнесу;

- специалист по маникюру;

- специалист по обслуживанию клиентов (работа в Риге);

- специалист по системам управления качеством (работа в Ливанах);

- специалисты по косметологии;

- специалисты по логистике;

- специалисты по продажам;

- старший повар;

- старший инспектор;

- старший инспектор мест лишения свободы;

- столяр;

- строители;

- строительные рабочие;

- строительный бригадир;

- строительный инспектор;

- телятники;

- техник инженерных коммуникаций;

- техник холодильных систем;

- технический секретарь;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- токари;

- трактористы;

- учитель информатики и физики (Силенe);

- учителя информатики;

- физиотерапевт;

- финансовые аналитики;

- швеи;

- штукатуры;

- экономист по внешней торговле;

- экскаваторщики;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 25714617.



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