В Даугавпилсе создаются все более благоприятные условия для развития бизнеса

Новости Общество | 15 октября 2019 | 16:37

В Даугавпилсе для создания новых рабочих мест и экономического роста активно работают над привлечением предпринимателей и инвестиций. В результате реализации различных проектов приводится в порядок необходимая для этого инфраструктура. Важную роль играет и Латгальская Специальная экономическая зона, участники которой при соблюдении некоторых условий могут получить значительные налоговые льготы. Сейчас идет работа над тем, чтобы этот вид поддержки стал доступен более широкому кругу предприятий.

Сделав инвестиции, предприниматель может получить скидку в 80% на подоходный налог с предприятия и до 100% по налогу на недвижимость. За время существования Латгальской СЭЗ заключены договоры на инвестирование почти 9 млн. евро и создание 125 новых рабочих мест. Эта экономическая зона охватывает 19 краев и 2 города республиканского значения, но именно даугавпилсские предприниматели являются одними из самых активных участников СЭЗ и составляют половину от всех привлеченных обществ капитала. Представлены сферы металлообработки, деревообработки, пищевой промышленности, а также предприятия, работающие над созданием компьютерных плат и в других областях.

Количество участников Латгальской СЭЗ могло бы увеличиться, если бы в качестве поддерживаемых инвестиций признавались не только вложения в приобретение зданий, оборудования и затраты на приобретение патентов и освоение технологий, но и оплата труда на новых рабочих местах. Это предложение скоро рассмотрят в Сейме.

Если новые правила вступят в силу, в Даугавпилсе уже в ближайшее время откроются по крайней мере два международных предприятия, работающих в сфере IT и высоких технологий. Они смогут обеспечить новые хорошо оплачиваемые рабочие места, что очень существенно не только для сотрудников, но и для самоуправления в целом, так как именно подоходный налог с населения во многом образует бюджет самоуправления. Создание стабильных и высокооплачиваемых рабочих мест также может положительно сказаться на процессе реэмиграции.

С внедрением поправок благоприятные условия для развития получили бы и многие другие отрасли, в основе деятельности которых – интеллектуальный труд и привлечение трудовых ресурсов.

Продуктивность идеи подтверждается успешным опытом других стран в реализации подобных проектов. Удастся ли претворить их в жизнь – предстоит решить депутатам Сейма, которые должны рассмотреть поправки до конца года.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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