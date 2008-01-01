Вторник, 15 октября: почти без осадков

Новости Латвия | 15 октября 2019 | 08:47

Пресс-фото Пресс-фото

Сегодня днем в Латвии, по прогнозам метеорологов, преимущественно облачно, временами выглянет солнце. Существенных осадков не ожидается.

Ветер слабый восточный. Температура воздуха в середине дня по стране составит +8…+13 градусов, местами на юго-западе – до +14 градусов.

В Риге облачно, временами с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем до +10...+11 градусов.

Медицинский тип погоды - второй, благоприятный.

LSM