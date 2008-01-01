Точка зрения
15 октября
День мировой поэзии, День белой трости
Именины:
Эда, Хедвига, Хелвийс / Аврелия, Андрей, Анна, Борис
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания. Желательно письменного, дабы в случае расхождения во мнениях было к чему апеллировать.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 11 .. 13 C
- Утро
- 9 .. 11 C
- День
- 12 .. 14 C
- Вечер
- 9 .. 11 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1031 ()
|GBP
|0.8798 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.8543 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
День железнодорожника на ЛРЗ отпраздновали вместе
31 июля коллектив Даугавпилсского локомотиворемонтного завода отметил День железнодорожника и 149-й ...
2. Латгальский кооператив поставил на поток экспорт овец
3. Вдоль реки Резекне построили пешеходную улицу с подсветкой
4. Выдвинута инициатива установить в Даугавпилсе памятник стране {2}
5. На этой неделе в Даугавпилсском театре – премьера абсурдного спектакля «Человек из Подольска»
6. Мастера-кукольники с мировыми именами собрались в Прейли
7. Viktorija Travel делает лучшее предложение
8. Даугавпилсские волейболистки в Белоруссии завоевали «серебро»
9. С 1 апреля Latvenergo восстанавливает "Стартовый тариф"
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 15 октября 2019 | 08:47
Вторник, 15 октября: почти без осадков
Сегодня днем в Латвии, по прогнозам метеорологов, преимущественно облачно, временами выглянет солнце. Существенных осадков не ожидается.
Ветер слабый восточный. Температура воздуха в середине дня по стране составит +8…+13 градусов, местами на юго-западе – до +14 градусов.
В Риге облачно, временами с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем до +10...+11 градусов.
Медицинский тип погоды - второй, благоприятный.
Добавить комментарий