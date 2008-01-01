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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

15 октября

День мировой поэзии, День белой трости

Именины:
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Позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания. Желательно письменного, дабы в случае расхождения во мнениях было к чему апеллировать.

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Новости Латвия | 15 октября 2019 | 08:47

Вторник, 15 октября: почти без осадков

Пресс-фото

Сегодня днем в Латвии, по прогнозам метеорологов, преимущественно облачно, временами выглянет солнце. Существенных осадков не ожидается.

Ветер слабый восточный. Температура воздуха в середине дня по стране составит +8…+13 градусов, местами на юго-западе – до +14 градусов.

В Риге облачно, временами с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем до +10...+11 градусов.

Медицинский тип погоды - второй, благоприятный.

LSM

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