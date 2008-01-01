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Сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 14 октября 2019 | 22:18
Банк Латвии выпустит коллекционную монету "Дары леса"
Банк Латвии в четверг, 17 октября, выпустит серебряную коллекционную монету "Дары леса". На аверсе монеты изображен стилизованный гриб с мицелием, а на реверсе — грибник с корзиной, гриб с улиткой и гроздь малины.
Монета посвящена латвийским лесам и "традициям собирать дары леса, которые формируют чувство принадлежности к стране". Также банк напоминает, что грибы являются древней и широко распространенной группой организмов, играющих большую роль в природе.
Авторы графического дизайна монеты "Дары леса" — Эдмунд Янсонс (аверс) и Эдгар Фолкс (реверс), а пластическую форму реверса создала Лигита Францкевича.
Монету можно купить в кассах Банка Латвии и на сайте e-monetas.lv, ее стоимость составит 47 евро. Приобрести можно не более 2 монет в одни руки. Монета изготовлена на нидерландском монетном дворе "Koninklijke Nederlandse Munt".
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