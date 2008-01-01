Бюджетный портфель передан Сейму

Новости Латвия | 14 октября 2019 | 22:00

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14 октября проект госбюджета на 2020 год был передан на рассмотрение в Сейм, где его надеются принять до 18 ноября.

Бюджетный портфель из Министерства финансов в Сейм нес министр финансов Янис Рейрс («Новое Единство»). По его словам, портфель оказался неожиданно «тяжелым» — 10 миллиардов евро. Министр надеется, что в парламенте его рассмотрят спокойно.

Спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) также выразила надежду, что бюджет пройдет без проблем, и парламент сможет принять его до 18 ноября, чтобы встречать государственный праздник с чувством выполненного долга.

Председатель Комиссии по бюджету и финансам Мартиньш Бондарс («Развитие/За!») рассказал, что 22, 23 и 24 октября планируется рассмотреть сопроводительные законопроекты, 30 октября принять бюджет в первом чтении, а 13-14 ноября — в окончательном.

Политики признали, что составить бюджет в коалиции из пяти партий нелегко. Рейрс вместе с бюджетом передал своим коллегам по парламенту так называемый маятник Ньютона. Он, как и коалиция, состоит из пяти шариков: «Маятник Ньютона показывает закон импульса и энергии. Каждый из импульсов нашего партнера создает отражение в энергии бюджета». Рейрс также прогнозирует интенсивные дебаты в Сейме.

«Этот бюджет — компромисс всех пяти партий правительства, который соответствует не только нашим внешним обязательствам. Например, в области обороны и безопасности. Но в тоже время он реализует наши приоритеты», — ранее заявил премьер Кришьянис Кариньш («Новое Единство»).

Расходы бюджета следующего года на 610 миллионов больше, чем в этом году. Десять миллиардов евро, более трети из которых уйдёт на социальную защиту. Более миллиарда евро в следующем году будет потрачено на экономику, здравоохранение и общие службы правительства.

«Практически все реформы, которые задействованы, они будут со всех средств, которые переполняют бюджетные позиции. К примеру, как в этом году было, государственные предприятия и Банк Латвии получили больше прибыль, и они зачислили больше денег в бюджет», - пояснил министр финансов Янис Рейрс.

Однако надеяться на столь же активный рост экономики не приходится, считает экономист Банка Латвии Мартиньш Казакс. Принятый Кабинетом министров бюджет он не назвал идеальным. Но, по его мнению, больший вызов правительству предстоит в следующем году. Когда будут пересматриваться налоговые ставки.

«В следующем году одним из аспектов дискуссии должен стать вопрос — согласны ли мы, как общество, что мы собираем определённый объём налогов и их делим. Или же есть желание собирать больше, и тогда в рамках бюджета поделить больше», - отметил Мартиньш Казакс.

LSM