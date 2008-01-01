Точка зрения
14 октября
Международный день стандартизации
Именины:
Вилхелмине, Минна / Александр, Вера, Григорий
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 7 .. 9 C
- Утро
- 13 .. 15 C
- День
- 17 .. 19 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1043 ()
|GBP
|0.8752 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.8034 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
На этой неделе в Даугавпилсском театре – премьера абсурдного спектакля «Человек из Подольска»
5 октября в Даугавпилсском театре состоится премьера спектакля «Человек из Подольска» в режиссуре Ге ...
2. День железнодорожника на ЛРЗ отпраздновали вместе
3. Вдоль реки Резекне построили пешеходную улицу с подсветкой
4. Выдвинута инициатива установить в Даугавпилсе памятник стране {2}
5. Латгальский кооператив поставил на поток экспорт овец
6. Viktorija Travel делает лучшее предложение
7. Мастера-кукольники с мировыми именами собрались в Прейли
8. С 1 апреля Latvenergo восстанавливает "Стартовый тариф"
9. Даугавпилсские волейболистки в Белоруссии завоевали «серебро»
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 14 октября 2019 | 21:51
На этой неделе погода в Латвии будет теплой
На этой неделе погода в Латвии будет теплой, а также ожидается мало осадков, указывают прогнозы.
После ветряного, но теплого понедельника, когда в Латгалии местами температура поднимется до +19 градусов, во вторник придет более спокойный юго-восточный ветер. Впрочем, и столбик термометра опустится до +9..+14 градусов.
В среду порывистый ветер снова принесет на какое-то время тепло, температура поднимется до +14..+19 граудсов. Местами, особенно в Курземе, ожидается небольшой дождь.
В четверг и пятницу местами возможны осадки и станет немного прохладнее — +9..+14 градусов. Однако на выходных будет чуть солнечнее, местами возможен небольшой дождь, но в целом ожидается относительно сухая и теплая погода — +11..+16.
Добавить комментарий