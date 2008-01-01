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Сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.

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Новости Латвия | 14 октября 2019 | 21:51

На этой неделе погода в Латвии будет теплой

Пресс-фото

На этой неделе погода в Латвии будет теплой, а также ожидается мало осадков, указывают прогнозы.

После ветряного, но теплого понедельника, когда в Латгалии местами температура поднимется до +19 градусов, во вторник придет более спокойный юго-восточный ветер. Впрочем, и столбик термометра опустится до +9..+14 градусов.

В среду порывистый ветер снова принесет на какое-то время тепло, температура поднимется до +14..+19 граудсов. Местами, особенно в Курземе, ожидается небольшой дождь.

В четверг и пятницу местами возможны осадки и станет немного прохладнее — +9..+14 градусов. Однако на выходных будет чуть солнечнее, местами возможен небольшой дождь, но в целом ожидается относительно сухая и теплая погода — +11..+16.
 

LSM

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